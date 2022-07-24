«البندقية» تحارب الزجاجات البلاستيكية

البندقية (أ ف ب)

تسببت السياحة في مدينة البندقية، التي تستقبل ملايين السائحين سنوياً، في إنتاج أطنان من الزجاجات البلاستيكية، ومن أجل مكافحة تلك الظاهرة، شجعت السلطات المحلية على استخدام 126 نافورة مياه للشرب منتشرة في أرجاء المنطقة التاريخية، وطوّرت شركة «فيريتاس» لتوزيع المياه تطبيقاً للهواتف المحمولة «يتيح خريطة للنوافير الموجودة في البندقية»، وقررت الفنادق مساندة الحملة بطباعة خريطة تحدد بعلامات زرقاء النوافير الموجودة في المدينة، كما أزالت الفنادق عبوات الشامبو وجل الاستحمام واستبدلتها بأخرى يمكن إعادة تعبئتها، واستخدمت أوعية زجاجية صغيرة لتقديم الفاكهة المجففة والزبادي في الفطور.