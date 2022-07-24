«طائرة ورقية كونية» لتكريم مارادونا

مورون (الأرجنتين) (أ ف ب)

يسجّل مشجعون أرجنتينيون رسائل صوتية ومرئية منذ السبت تكريماً لدييغو مارادونا، على أن ترسَل إلى الفضاء بوساطة قمر اصطناعي اسمه «طائرة ورقية كونية»، وهو أحد ألقاب مارادونا.

وقال إنريكي ترينكادو أحد محبي النجم الراحل في رسالته التي سجلها في القاعدة الجوية دي مورون: «نحن نحبك وسنتذكرك دائماً، هذا الجيل الجديد وكل الأجيال القادمة!»، وسيتم ضغط مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمشجعين على قرص صلب يرسل إلى المدار في قمر اصطناعي، مع زوج من أحذية كرة القدم الخاصة بمارادونا، ويحدد موعد إطلاق القمر الاصطناعي ومكانه لاحقاً.