«سترة القمر» في المزاد

يعرض باز ألدرين، رائد الفضاء السابق، مجموعة من ممتلكاته الشخصية في مزاد تنظمه دار «سوذبي» تحت شعار «ألدرين أيقونة أميركية»، ويعرض المزاد 69 قطعة من مهمتي «أبوللو 11» و«الجوزاء 12» الفضائيتين، ومن أبرز القطع المعروضة السترة التي ارتداها ألدرين خلال هبوطه على القمر، ومن المتوقع أن تصل قيمة السترة المقاومة للحرق ومنقوش عليها اسم ألدرين وشعار «ناسا» إلى مليوني دولار، وقالت دار «سوذبي» إن المزاد يبدأ بعرض «خطة رحلة أبولو 11»، والتي حملها ألدرين خلال رحلته للقمر بـ70 ألف دولار، كما تعرض ميدالية الحرية التي قدمها الرئيس السابق نيكسون لألدرين، وجائزة MTV للموسيقى عام 1984 والتي احتفت بألدرين.