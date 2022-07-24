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جرحى وخسائر بالملايين جراء لعبة بحفل زفاف
أرشيفية
24 يوليو 2022 23:29
شب حريق كبير في مبانٍ تابعة لتاجر إطارات في منطقة جامرتينجن جنوب غرب ألمانيا، الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابات طفيفة لخمسة أشخاص.
وقالت الشرطة، الأحد، إنها لا يمكنها تحديد القيمة الدقيقة للخسائر المادية الناجمة عن الحريق لكنها تُقَدَّر بعدة ملايين من اليورو.
وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن المحققين يدرسون إمكانية وجود علاقة بين لعبة نارية تم إلقاؤها في حفل زفاف وبين هذا الحريق الهائل.
وورد أول خبر عن الحريق في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء.
وقال المتحدث إن 380 فردا من أفراد قوات الحريق من أربع مناطق هرعوا إلى مكان الحريق، حيث كانت هناك إطارات مشتعلة وامتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء من مستودع للتخزين وسيارات وزجاجات غاز.
وتم نقل أربعة مصابين إلى المستشفى للاشتباه في تعرضهم للتسمم جراء استنشاق الدخان فيما أصيب شخص خامس بجرح قطعي جراء سقوطه.
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المصدر: وكالات
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