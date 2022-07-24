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المحكمة تطالب بإعدام قاتل طالبة المنصورة على الهواء مباشرة

المحكمة تطالب بإعدام قاتل طالبة المنصورة على الهواء مباشرة
24 يوليو 2022 19:40

طالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم إعدام الشاب الذي دين بقتل فتاة أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق «الردع العام المبتغى».

وفي السادس من يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام بحق شاب دين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة، إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي اطلعت «فرانس برس» على جزء منها الأحد: «ألم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودًا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودًا؟».

وطالبت المحكمة بتعديل نص المادة القانونية التي «تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات».

وأضافت: «فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها».

يحال طلب المحكمة إلى محكمة النقض المصرية التي تنظر في الطعن المقدم من الجاني.

 

المصدر: وكالات
طالبة المنصورة
مصر
القضاء المصري
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