تونسية تعطِّل ليلة زفاف ابنها.. لماذا؟

ساسي جبيل (تونس)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بحادثة غريبة تم تداولها على أوسع نطاق، تمثلت في رفض أم لعروس ابنها ليلة الزفاف. وحصلت لمياء اللباوي على تعاطف واسع من طرف التونسيين، فالفتاة رُفضت من قبل أم زوجها ليلة زفافها. ونشرت اللباوي تدوينة على «فيسبوك» تشكو فيها من ظلم عائلة زوجها، بعدما تحوّلت «ليلة العمر» بالنسبة لها إلى حزن ودموع. وأكدت أنها فوجئت بأم زوجها وهي ترفضها ليلة زفافها بحجة أنها ليست جميلة، ودعت ابنها «العريس» وأفراد عائلتها إلى مغادرة قاعة الحفل. يُذكر أن لمياء يتيمة الأب والأم، وكانت تعرفت على العريس قبل 4 سنوات، وقيل إن والدة العريس لم تلتق بها إلا ليلة الزفاف.