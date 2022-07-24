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العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة

العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة
24 يوليو 2022 15:51

تسلمت سفارة العراق في برلين 125 قطعة أثريّة من معهد آثار الشرق الأدنى التابع لجامعة برلين الحرة، تعود إلى حقبة أوروك التاريخية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم الأحد، إن القطع الأثرية مُستعارة لغرض الدراسة منذ تسعينيات القرن الماضي من موقع أبو صلابيخ.

وقالت سوزان بولوك من معهد آثار الشرق الأدنى التابع لجامعة برلين الحرة، أثناء مراسم التسليّم التي أقيمت في مبنى السفارة العراقية، إنَّ «الجانب الألمانيّ مُهتم جداً بحضارة وادي الرافدين العراقيَّة، وهي من ضمن المناطق ذات الأولويَّة بالنسبة لعمل الجهات الإثارية في ألمانيا».

بدوره، ثمَّن سفير العراق لدى ألمانيا لقمان عبدالرحيم الفيلي جهود معهد الآثار في إتمام هذه العمليَّة، مؤكداً استمرار التعاون مع الجانب الألمانيّ في المجال الثقافيّ والتنقيب عن الآثار.

المصدر: وكالات
العراق
ألمانيا
قطع أثرية
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