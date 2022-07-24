«ناشئة الشارقة» تنفِّذ ورشاً لأعضاء البرلمان العربي للطفل

نفذت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ومع اكتمال وصول أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل إلى دولة الإمارات، ورشاً متعددة تلاقت مع أهداف البرلمان في تأهيل الأعضاء وزيادة معارفهم وتنمية مواهبهم من خلال عدة أنشطة تعليمية.

واستضافت «ناشئة الشارقة» من أطفال الوطن العربي 68 عضواً وعضوة يمثلون 17 دولة عربية، توافدوا للمشاركة في أعمال الجلسة الرابعة والختامية من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل والتي ستتواصل حتى 30 يوليو الجاري.

ومع وصول أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل استقبلهم الدكتور عبدالرحمن الياسي مدير عام «ناشئة الشارقة»، معرباً عن ترحيب المؤسسة بزيارة الضيوف من البرلمان العربي للطفل، وأكد أن المركز يسعده أن يقدم مجموعة برامج تعليمية وورش متنوعة تهدف إلى إكساب الأطفال المهارات من خلال الأنشطة التفاعلية التي ينظمها.

وتوزع أطفال العرب على مجموعة ورش شملت مبادئ برمجة وتركيب الروبوت وورشة النجارة وورش فنون الكونكريت وفالتيراريوم والتيرازو والفخاريات، وورش في مجال الميكانيكا وكهرباء السيارات.

وتلقى أطفال البرلمان العربي للطفل شرحاً متخصصاً في الورش التي التحقوا بها، وتناول المحاور الفنية لإكسابهم أهم المعلومات والمهارات اللازمة التي تمكنهم من استكشاف مهارات وخبرات جديدة.

بعدها التحق أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل في برنامج رياضي مفتوح مارسوا فيه عدداً من الرياضات والأنشطة المختلفة، شملت كرة القدم والسباحة وكرة الطائرة وألعاباً مصاحبة حققت تفاعلاً من الأطفال.

وأشاد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بتعاون مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في دعم جهود البرلمان وتوطيد الشراكة الدائمة من خلال تنفيذ الورش التي تشكل حلقة مهمة من حلقات بناء شخصية الطفل في البرلمان العربي للطفل.

وأكد على حرص البرلمان على الاستفادة الدائمة من خبرات المؤسسات المنضوية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن، والمتمثلة في «أطفال الشارقة» و«ناشئة الشارقة» و«سجايا فتيات الشارقة»، نظراً لخبرتهم الكبيرة وما ينفذونه من برامج ثرية تحقق إضافة نوعية للأطفال خلال تواجدهم لعقد جلساتهم.

وأكدت رتاج العباسي رئيسة البرلمان العربي للطفل، أن الوفود العربية من أطفال البرلمان استفادت بشكل كبير من الورش التي جرى تنظيمها في «ناشئة الشارقة» واعتبرتها ورش المستقبل.

وقدمت شكر البرلمان العربي للطفل إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على ما تقدمه من رعاية واهتمام بأطفال الشارقة.

وأثنت العباسي على هذه الدعوة من ناشئة الشارقة لإدماج أطفال الوطن العربي في فعاليات «ناشئة الشارقة».

وأبدت كنزي محمد عضو البرلمان العربي للطفل، من جمهورية مصر العربية، إعجابها الكبير بفعاليات وورش «ناشئة الشارقة» واعتبرتها عالم الصغار الممتع نحو المستقبل.

وأشارت إلى أنها اختارت المشاركة بورشة التصوير، التي اكتسبت فيها مهارات عدة من خلال الاطلاع على العدسات ومعرفة فنون وأليات اختيار الصورة وتوقيت اللقطة. كما شاركت في رياضة تنس الطاولة التي تهواها وأبدت فيها مشاركة ومهارة كبيرة، وقدمت شكرها وشكر البرلمان بجميع أطفاله لـ «ناشئة الشارقة» على هذه التجربة التي لن تنسى.