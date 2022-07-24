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4 طرق لتقليل تمدُّد الجلد

4 طرق لتقليل تمدُّد الجلد
24 يوليو 2022 15:32

عزة يوسف (القاهرة)

تظهر علامات تمدُّد الجلد عند الحوامل وخصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتبدو كخطوط ممزقة ملونة على البطن، وبالرغم من صعوبة التخلص منها، قدم موقع Super Hit Ideas العالمي لنصائح الصحة والترفية بعض الطرق التي قد تساعد في تقليلها بشكل أسرع.

1 - زيت فيتامين "أ": يُعتبر أحد منتجات ريتينويد الذي يحفز دوران الخلايا وإنتاج الكولاجين، ما يقلل مظهر علامات التمدد.

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2 - الضوء: يُستخدم العلاج بالأشعة تحت الحمراء والحمراء في علامات التمدد لجعلها تختفي، ما يؤدي إلى تقلص الندبات الظاهرة لعلامات التمدد ويجعل مظهرها ناعماً ومستوياً.

3 - عصير الليمون: يحمل أحماضاً طبيعية تقلل من تصبغ الجلد، ويحفز إنتاج الكولاجين.

4 - فيتامين "هـ": من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون المفيدة كمضادات أكسدة للحفاظ على صحة أنسجة الجلد وأغشيته. يمكن وضع هذا الفيتامين على علامات التمدد بشكل مباشر، أو تناول أقراص فيتامين "هـ" للمساعدة في التخلص من علامات التمدد.

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