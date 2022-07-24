الإثنين 25 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

6 وسائل لحياة سعيدة!

موضوعية
24 يوليو 2022 15:32

ترجمة: عزة يوسف
الإندورفين والسيروتونين والدوبامين من هرمونات السعادة، والمتحكم الرئيس بالمزاج، ولها تأثير كبير على الذاكرة، والناقل العصبي للمكافأة والسرور. وحتى ننعم بحياة سعيدة، أفاد موقع Lifestyle and Berries لأساليب الحياة الصحية والرفاهية، أن نظامنا الغذائي يجب أن يحتوي على:
1 - الشوكولاته الداكنة، التي تحتوي على مادة السيروتونين وتعزز إنتاج الإندورفين.
2 - الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات، التي تزيد من الأحماض الأمينية والتربتوفان والسيروتونين.
3 - الأسماك الدهنية وبذور الكتان والمكسرات، التي لها أثر إيجابي على المزاج وعلى الناقلات العصبية في الدماغ.
ومن أساليب الحياة السعيدة:
4 - ممارسة الرياضة المنتظمة، التي تعتبر جوهر المزاج الجيد.
5 - الاستماع إلى الموسيقى المفضلة، بالإضافة إلى الغناء أو الرقص.
6 - السير تحت أشعة الشمس والحصول على فيتامين (د)، المحفز لارتفاع مستوى السيروتونين.

الأعصاب
السعادة
آخر الأخبار
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
الإمارات
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
اليوم 01:08
حصاد القمح في أحد الحقول الأوكرانية وسط آمال بانفراج أزمة التصدير (أ ف ب)
عربي ودولي
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية خطوة للتغلب على نقص الغذاء
اليوم 01:08
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
الإمارات
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
اليوم 01:08
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
عربي ودولي
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
اليوم 01:08
نهيان بن مبارك خلال تفقد المهرجان (وام)
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب.. 9 أيام من النجاح
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©