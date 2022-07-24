6 وسائل لحياة سعيدة!

ترجمة: عزة يوسف

الإندورفين والسيروتونين والدوبامين من هرمونات السعادة، والمتحكم الرئيس بالمزاج، ولها تأثير كبير على الذاكرة، والناقل العصبي للمكافأة والسرور. وحتى ننعم بحياة سعيدة، أفاد موقع Lifestyle and Berries لأساليب الحياة الصحية والرفاهية، أن نظامنا الغذائي يجب أن يحتوي على:

1 - الشوكولاته الداكنة، التي تحتوي على مادة السيروتونين وتعزز إنتاج الإندورفين.

2 - الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات، التي تزيد من الأحماض الأمينية والتربتوفان والسيروتونين.

3 - الأسماك الدهنية وبذور الكتان والمكسرات، التي لها أثر إيجابي على المزاج وعلى الناقلات العصبية في الدماغ.

ومن أساليب الحياة السعيدة:

4 - ممارسة الرياضة المنتظمة، التي تعتبر جوهر المزاج الجيد.

5 - الاستماع إلى الموسيقى المفضلة، بالإضافة إلى الغناء أو الرقص.

6 - السير تحت أشعة الشمس والحصول على فيتامين (د)، المحفز لارتفاع مستوى السيروتونين.