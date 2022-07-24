منتدى السياحة والتراث ينطلق بمشاركة 10 دول عربية

انطلقت في ولاية صلالة بسلطنة عمان اليوم، الأحد، فعاليات المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث، الذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي. ويهدف المنتدى إلى دعم قطاع التراث والسياحة للنهوض ودعم سبل التسويق له، باعتباره رافداً للاقتصاد في ظل ما تمر به الدول من تحديات اقتصادية.

حضر المنتدى خبراء ومتخصصون من 10 دول عربية، بينها الإمارات والسعودية ومصر والأردن والسودان وسلطنة عمان.

وشهد الافتتاح تكريم الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي للعام 2022، بحضور مروان بن تركي آل سعيد محافظ محافظة ظفار العمانية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء المصرية، والأميرة دانا فراس سفيرة «اليونيسكو» للنوايا الحسنة.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي: يأتي تنظيم المنتدى لإيجاد شراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع التراث والسياحة للنهوض بهذا القطاع وتعزيز سبل التسويق والترويج في ظل ما تمر به الدول من تحديات اقتصادية، إلى جانب كون قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الواعدة في الرؤية المستقبلية لكل دولة.

وأضاف اليحيائي: نهدف إلى تعزيز الخطط السياحية بين الدول العربية، وإبراز المعالم السياحية والتراثية في كل دولة، بما يسهم في رفع معدلات السياحة العربية.

وقال مصطفى عبدالمنعم الأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي: إن المركز حريص على تنظيم جوائز «أوسكار الإعلام السياحي العربي» لدعم الحركة السياحية في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة أو التي تحقق تطوراً ملحوظاً في مجال خدمات السياحة وجذب السياح، إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وأضاف عبدالمنعم: تتويج الفائزين بجوائز «أوسكار الإعلام السياحي العربي» جاء بعد تقييم من لجنة تحكيم متخصصة ثم التصويت الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للجوائز على شبكة الإنترنت، ووصل التصويت هذا العام إلى أكثر من 1.5 مليون مشارك.

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