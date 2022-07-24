تخفيضات «مفاجآت صيف دبي».. غداً

تزداد فرص التسوق خلال الموسم ال 25 من «مفاجآت صيف دبي» مع الإعلان عن المزيد من العروض الترويجية والتخفيضات الاستثنائية التي تصل إلى 90٪ على أهم العلامات التجارية الرائدة، وذلك يوم غد الاثنين 25 يوليو في أكثر من 25 مركزاً للتسوق في أنحاء دبي.
وتقدم «مفاجآت صيف دبي» تخفيضات خاطفة وعروضاً مذهلة على الأزياء والمفروشات المنزلية والخارجية والعطور ومستحضرات التجميل والبصريات والذهب والمجوهرات والإلكترونيات، كما تشمل التخفيضات أهم المتاجر الكبرى والسوبرماركت.
وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي ل «مفاجآت صيف دبي»، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر.