بالصور.. جزيرة ياس تُطلق «أكبر عرض كاريوكي» على برج خليفة
جزيرة ياس تُطلق «أكبر عرض كاريوكي» على برج خليفة
23 يوليو 2022 23:59
أبوظبي (الاتحاد) بعد الإطلاق الناجح لأحدث حملاتها الترويجية لفصل الصيف، قدمت جزيرة ياس، مساء اليوم السبت «أكبر عرض كاريوكي في العالم» بأغنية «ياس ياس بيبي» على برج خليفة بدبي. ومع بدء العد التنازلي للأغنية ظهرت الخلفية البصرية لـ«ياس ياس بيبي»، التي تمثل حملة جزيرة ياس الصيفية الجديدة المفعمة بالحيوية.
وانطلقت بعدها الكلمات لتظهر على طول برج خليفة، فيما تمايل حشد المتفرجين على إيقاعات لحن صيف جزيرة ياس لهذا العام، في الحدث الذي يمثل «أكبر عرض كاريوكي في العالم». وتضيف الحملة إنجازاً جديداً إلى سجل جزيرة ياس الذي يزخر بالحملات والفعاليات المميزة، حيث حقق فيديو الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد يومين فقط على إطلاقه.
«ياس ياس بيبي» أغنية مصوَّرة مستوحاة من أسلوب فنان الراب الشهير فانيلا آيس، إذ تعكس المعنى الحقيقي للاحتفال بعطلات مميزة والانطلاق بمغامرات ممتعة. وتضم مجموعة من الراقصين والراقصات الشباب الذين يؤدون رقصاتهم في مختلف المرافق الترفيهية على الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«ياس مول» وفنادق دبليو أبوظبي وحلبة مرسى ياس والواجهة البحرية في ياس باي. ويمكن مشاهدة الأغنية على صفحات جزيرة ياس على مواقع التواصل الاجتماعي.