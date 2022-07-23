ثمينة بيغ.. أول امرأة باكستانية على قمة «الجبل الوحشي»

إسلام أباد (أ ف ب)

أصبحت ثمينة بيغ أول امرأة باكستانية تتسلق جبل كي 2 المعروف بـ«الجبل الوحشي»، وهو ثاني أعلى جبل في العالم.

ووصلت ثمينة (31 سنة) إلى قمة الجبل على ارتفاع 8611 متراً في إطار مهمة يقوم بها فريق باكستاني مؤلف من سبعة أشخاص، لتصل وراءها بعد ساعات الباكستانية نايلة كياني المقيمة في دبي.

وأشاد رئيس الوزراء شهباز شريف بما حققته كل من بيغ وكياني، إذ غرد مكتبه عبر تويتر بأنّ المرأتين «كانتا رمزاً للشجاعة والجرأة».

وبالإضافة إلى كونه أكثر صعوبة من الناحية التقنية في التسلق من جبل إيفرست، يُعرف كي 2 بطقسه المتقلب، ولم يستطع تسلقه سوى 425 شخصاً منذ سنة 1954، من بينهم نحو عشرين امرأة.