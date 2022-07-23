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«ماينكرافت» تمنع استخدام «إن أف تي»

«ماينكرافت» تمنع استخدام «إن أف تي»
24 يوليو 2022 00:11

نيويورك (أ ف ب) 

أعلن ناشرو لعبة الفيديو الشهيرة «ماينكرافت» أنهم لن يقبلوا بعد الآن بالـ«إن أف تي»، وهي شهادات خاصة لتوثيق أصالة المنتجات الرقمية، معتبرين أنها تتعارض مع «روحية» المنصة.
وأضافوا أن بعض لاعبي «ماينكرافت» يستخدمون تقنية «إن أف تي» التي تلقى رواجاً كبيراً منذ العام الماضي، لبيع عناصر يتم إنشاؤها على المنصة.
وتتركز هذه الاستخدامات على ما يُعرف بالـ«skins» (الجلود) التي تتيح تعديل مظهر التجسيد الرقمي (أفاتار) الخاص بالمستخدم، وشكله، وكذلك ملابسه والأكسسوارات التي قد يضعها.
وتحتل «ماينكرافت» الصدارة على قائمة أكثر ألعاب الفيديو مبيعاً على الإطلاق، إذ بيع منها أكثر من 200 مليون وحدة.

ماينكرافت
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إن إف تي
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