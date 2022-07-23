صابرين.. في «إصابة عمل»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة صابرين عن مشاركتها في فيلم «إصابة عمل»، وقالت لـ«الاتحاد»: إن الفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية التي أعشق تقديمها، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت صابرين إلى أنها انتهت مؤخراً من تصوير آخر مشاهدها في فيلم «الملحد»، الذي تجسد فيه شخصية زوجة محمود حميدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل. وقالت: الفيلم يناقش صراعات المعتقدات الدينية، وأقدم فيه دوراً من أهم أدواري في السينما وطوال الوقت أقرأ السيناريو ولا أصدق ما تحمله الشخصية من تحدٍ لي، ولن أكشف عن تفاصيل الشخصية حتى تكون مفاجأة للجمهور عند عرض الفيلم.

وذكرت صابرين أنها استأنفت قبل أيام تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «أعمل إيه»، الذي بدأت تصويره قبل عيد الأضحى، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد ويشارك في بطولته خالد الصاوى وسهير المرشدى، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل. وتتمحور أحداث المسلسل في إطار الـ45 حلقة، حول شخصية رب أسرة يواجه مشاكل عدة في العمل.

وكشفت صابرين عن أسباب خوضها كل هذه التجارب في وقت واحد، قائلة: تنوع الشخصيات التي عُرضت عليّ أغراني بشكل كبير، فكلها مختلفة ولم أقدمها من قبل، وتمت الكتابة بشكل جيد لا أستطيع أن أرفضه، ويمكن القول إنه تعويض عن غيابي عن السينما وقلة أعمالي في التلفزيون مؤخرا. وأتمنى أن تنال الأدوار والشخصيات إعجاب الجمهور وأن أكون موفقة في اختياراتي.

يُذكر أن آخر أعمال صابرين كان مسلسل «حلم»، وسينمائياً كان آخر ظهور لها في فيلم «عروستي»، الذي عُرض على منصة «نتفليكس» خلال فبراير الماضي، وجسدت فيه شخصية سيدة مقبلة على ‏الحياة، تعيشها بفرح إلى أن تتعرض لصدمة تغيرها تماماً إلى النقيض، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خفيف.