4 أسرار لنضارة المشاهير

ترجمة: عزة يوسف

البشرة هي أول ما نلاحظه في أي شخص، لاسيما إذا كان مشهوراً، ويتساءل الكثيرون عن أسرار حصول مشاهير على بشرة مثالية على السجادة الحمراء، لذلك يستعرض موقع Byrdie الأميركي المتخصص بالصحة والجمال بعض وسائل النجوم للعناية بالبشرة، ومنها:

التقشير:

تؤكد عارضة الأزياء والممثلة الأميركية كريستي برينكلي، أنها تقوم بتقشير بشرتها بشكل يومي، لأن ذلك يزيد معدل الدورة الدموية للخلايا ويفتح المسام المسدودة ويمنع ظهور الحبوب والبثور ويساعد البشرة على امتصاص منتجات العناية بسهولة أكبر، إلا أن أصحاب البشرة الحساسة يكفي أن يقوموا بعملية التقشير مرة واحدة أسبوعياً.

الماء والنوم:

يُحدث تناول الكثير من المياه والحصول على قسط كاف من النوم، فارقاً واضحاً في البشرة من ناحية توهجها وحيويتها ونسيجها، وهو ما تؤكده الممثلة والمغنية الأميركية ليا ميشيل، كما أن للمياه فوائد كثيرة، منها تعزيز صحة الجهاز الهضمي والجلد وترطيب الجسم من الداخل والخارج.

الفاكهة والخضراوات:

أوضحت صاحبة لقب ملكة جمال أميركا أوليفيا كالبو، أن صحة الجلد تتجاوز المستحضرات الموضعية، فالأهم من ذلك اتباع نهج حياة كامل يتضمن نظاماً غذائياً صحياً من الخضراوات والفاكهة الغنية بالمعادن والفيتامينات التي تكافح الالتهابات ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة وتعمل على صفائها، مع تجنب منتجات الألبان والسكريات التي يصعب هضمها.

التخلص من التوتر:

وجدت الأبحاث أن التوتر يمكن أن يكون له تأثير كبير على البشرة ويصيب الجلد بالشيخوخة المبكرة، لذلك تؤكد الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت أنها تحاول دائماً القيام بأي نشاط يخلصها من التوتر، ما يجعلها تتمتع ببشرة صافية ومتوهجة.