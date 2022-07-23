صيف دبي.. أنشطة بحرية منعشة

دبي (الاتحاد)

تثبت دبي مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال السياحة البحرية، بما تملكه من بنية تحتية رفيعة المستوى، ومرافق فاخرة، وسواحل توفر تجارب شاطئية مميزة. كل هذا يتيح للسكان والزوار فرصة الاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة البحرية والرياضات المائية التي توفر أقصى درجات الانتعاش والراحة خلال فصل الصيف. وتستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة أبرز العروض الترفيهية البحرية والمائية التي تقدمها دبي تعزيزاً لمكانتها كوجهة بحرية رائدة.

جولات باليخوت

تجربة الإبحار على يخت خاص مع عروض المأكولات والأنشطة الترفيهية، للاستمتاع بالإطلالة الخلابة على المعالم البارزة في الإمارة، واحدة من الخيارات التي يفضلها الزوار، إذ يمكن اختيار مسار الرحلات البحرية، والمرسى الذي يفضلون الانطلاق منه، مثل نادي مرسى دبي لليخوت، ونادي خور دبي لليخوت، و«دبي هاربر»، وواجهة الجداف المائية، و«ووتر فرونت مارينا»، فيما تتضمن الرحلات الأطول المرور عبر جزر العالم.

ويقول أميت باتيل، المؤسس والمدير الإداري لشركة إكسكلوسف ياختس: نقدم خدماتنا لأكثر من مليون سائح في العام من خلال 30 رحلة في اليوم، وبينها جولة اليخت الفاخرة التي تستمر لساعتين، وتتضمن حفل شواء وإطلالة رائعة على أبرز المعالم، مثل عين دبي، وأتلانتس النخلة، وبرج العرب.

وتتضمن رحلات اليخوت التوقف في أماكن هادئة لتتيح الاستمتاع بمنظر الغروب، والسباحة في مياه الخليج العربي. وتكتمل الرحلة بزيارة المتجر العائم الذي أقيم على قاربٍ راسٍ، بما يتيح الوجبات الخفيفة من دون الحاجة للعودة إلى الشاطئ.

قوارب الداو

تضم منطقتا دبي مارينا وخور دبي العديد من الشركات المتخصصة برحلات قوارب الداو التقليدية، ما يوفر تجربة استثنائية، ويمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة من على متن القوارب الخشبية التقليدية، التي تعكس تراث دبي البحري العريق.

ويقول محمد أنصاري، المدير التنفيذي لشركة ذا يلو بوتس: نوفّر جولات لمشاهدة معالم المدينة على متن قوارب سريعة قابلة للنفخ، وتتوفر الرحلات اليومية، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً للأفراد والعائلات.

رياضات مائية

لا تقتصر السياحة البحرية في دبي على رحلات القوارب الفاخرة والهادئة، إنما هنالك العديد من المغامرات المائية المشوقة، مثل جولات الدراجات المائية، والتزلج على الماء خلف يخت فاخر، وجولات قيادة القوارب، وزيارة الجزر، والتزلج المائي بالمظل. وتوفر شركات الرياضات المائية باقات متكاملة الاستمتاع بيوم مفعم بالتشويق والمغامرات.

ويوفر ركوب الزلاجات المائية الطائرة للباحثين عن التشويق فرصة التحليق فوق الماء باستخدام معدات نفاثة خاصة، بالإضافة إلى صيد الأسماك وتجارب الغوص والغطس بمختلف أشكاله.

ويقول بشير الصلبي، مؤسس شركة سي يو للرياضات المائية: تُعتبر الجولات أثناء غروب الشمس أكثر جولاتنا رواجاً، إذ تتيح التقاط صورٍ مميزة. ونهدف إلى تغيير النظرة السائدة عن صعوبة الخروج أثناء الصيف بسبب الحرارة، لتسليط الضوء على جمال الأنشطة الخارجية وأهميتها في استكشاف دبي. كما نوفر باقة من الخدمات في نخلة جميرا، مثل تأجير المعدات والتدريب على الرياضات المائية، والإبحار وركوب الأمواج، وتُعتبر جولات قوارب الكاياك وألواح التجديف من الخيارات التي يفضلها زوار دبي، للاستمتاع بأشهر معالمها.