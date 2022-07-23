«إمبراطور السينما».. وثائقي عن محمود ياسين

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى المخرج أحمد عمر من وضع اللمسات النهائية على الفيلم الوثائقي الجديد «إمبراطور السينما» المقرر عرضه مساء غد الثلاثاء في «أكاديمية الفنون» بالقاهرة، ويوثق رحلة الممثل الكبير الراحل محمود ياسين. 300 عمل

وقال مؤلف العمل محمد دنيا لـ«الاتحاد» إن «إمبراطور السينما» هو الفيلم الوثائقي الأضخم الذي تمت صناعته لممثل في تاريخ الفن المصري، حيث إن الراحل محمود ياسين يستحق هذا العمل وأكثر، ومن حق الجمهور أن يرى ويدرك ما قدمه.

وأضاف أن محمود ياسين، الذي ولد بمدينة بورسعيد في 2 يونيو 1941، حصل على ليسانس الحقوق في جامعة عين شمس عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق بالعمل في المسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات.

ورفض التعيين في وظيفة حكومية، وأثرى الساحة الفنية بأكثر من 300 عمل فني تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وقدم مختلف الألوان التمثيلية والشخصيات التاريخية والوطنية والدينية والرومانسية والكوميدية والتراجيدية وسواها. بحث وتدقيق

وأوضح المخرج أحمد عمر أن تصوير الفيلم استغرق وقتاً طويلاً، لحاجته إلى بحث وتدقيق، لأنه أمانة بين الصانع والمتلقي، وسيبقى أثره للأجيال المقبلة لإدراك قيمة الفن بشكل عام وقيمة السينما بشكل خاص.

وأكد أنه حرص على التصوير مع العديد من الممثلين والنقاد الذين اقتربوا من الراحل، ومنهم شهيرة رشوان توفيق ومحيي إسماعيل وأحمد ماهر وآمال رمزي والمصري الأميركي سيد بدرية، والدكتورة درية شرف الدين، والكاتب الراحل مصطفى محرم، ونقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، وتم التصوير بين بورسعيد والقاهرة.