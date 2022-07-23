7 ابتكارات حديثة للسفر

ترجمة: عزة يوسف

في ظل انتشار التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة، من المتوقع أن يشهد قطاع الطيران خلال الأعوام المقبلة أحدث تقنيات السفر العالمية، التي كشف عنها موقع Love Exploring البريطاني، ومنها:



1 - كابينة المقهى

يقترح أحد الابتكارات استبدال الممر في وسط الطائرة بسلسلة مكاتب على طراز المقهى، ما يوفر مساحة أكبر للركاب للعمل أو الدراسة. ويعني مصطلح «كابينة المقهى» الذي أطلقته جامعة سينسيناتي الأميركية، أن يجلس 4 ركاب على كل طاولة وتدور المقاعد باتجاه الأمام أثناء الإقلاع والهبوط وتطوى أجنحة الطاولة لأسفل من أجل السلامة.



2 - طائرات كهربائية:

من المرجح أن تنتشر الطائرات الكهربائية عديمة الانبعاثات في السماء بحلول عام 2050، لاسيما في الرحلات القصيرة. وحالياً تطور الكثير من الشركات الطائرات الكهربائية، حيث أكملت شركة «ماجنيكس» الأميركية أول رحلة تجريبية ناجحة لطائرة تعمل بالكامل بالكهرباء في ديسمبر 2019.

3 - أنظمة هايبرلوب:

تتكون من أنابيب مغلقة شبه مفرغة يمكن من خلالها للكبسولات الطائفة أن تنتقل بسرعات تفوق سرعة الصوت، ونجحت شركة فيرجن ريتشارد برانسون في نوفمبر 2020 بإطلاق أول رحلة ركاب في مسار يبلغ طوله 500 متر في 15 ثانية، بسرعة 172 كم/ساعة، ومن المتوقع أن تصل السرعات في المستقبل إلى 1000 كم/ساعة.

4 - كبسولات سريعة:

سوف تتفوق السكك الحديدية الأحادية التي يتم التحكم بها بوساطة الكمبيوتر على حركة المرور بكبسولات تتسع الواحدة منها لشخصين بسرعة 240 كم/ساعة، ويبلغ ارتفاع مسارها 6 أو 9 أمتار، ويمكن تصميم الكبسولات لتمر عبر المباني وسيتمكن الركاب من استدعائها إلى المحطات القريبة عند الطلب.

5 - حافلات طائرة:

من المرجح أن تكون سيارات الأجرة والحافلات الطائرة في كل مكان بحلول عام 2050، وتعتبر هذه المركبات الكهربائية العمودية الإقلاع والهبوط أكثر أماناً وأرخص وأنظف وأفضل من طائرات الهليكوبتر التقليدية. وأطلقت عدة شركات رحلات تجريبية ناجحة.

6 - دراجات جوية:

من المحتمل أن يتمكن السياح عام 2050 من استئجار الدراجات الجوية، فقد طورت شركة الطيران الفرنسية «لازاريث» دراجة طائرة تسمى «LMV 496»، وكان المنافس الرئيس لها الشركة الروسية «هوفرسور»، التي طورت الدراجة الكهربائية الطائرة «العقرب 3».

7 - جوازات افتراضية:

ستصبح جوازات السفر المألوفة ذكرى ماضية، حيث ستستبدل بتقنية افتراضية سحابية، يتم فيها التعرف على المسافرين باستخدام القياسات الحيوية مثل مسح شبكية العين وبصمات الأصابع. وتعمل الحكومتان الأسترالية والنيوزيلندية على نظام قائم على السحابة يسمح لمواطنيها بالسفر بين البلدين دون جواز.