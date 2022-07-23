«وجهات دبي» تطلق خدمات صيفية يقدمها رواد أعمال

دبي (الاتحاد)

أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي دليلاً إرشادياً تفاعلياً جديداً ضمن مبادرة «#وجهات_دبي»، يسلط الضوء على مجموعة من المشاريع الصغيرة يقدم من خلالها رواد الأعمال الأعضاء في برنامج «بكل فخر من دبي» العديد من الخدمات والمنتجات والمستلزمات التي تتناسب مع موسم الصيف، وما يقبل عليه المجتمع من أنشطة خلال هذه الفترة من السنة، وتلائم كل أفراد الأسرة. ويمكن الوصول إليها في مناطق حيوية متفرقة من دبي، المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم.ويضم الدليل، الذي جاء بعنوان «كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي»، أكثر من 60 مشروعاً يمكن من خلالها الوصول إلى مجموعة كبيرة من المنتجات التي ترتبط بصورة أساسية بأشهر الصيف، وتتنوع لتشمل الملابس الصيفية الخفيفة والكماليات والمستلزمات الأكثر استخداماً في فصل الصيف، لاسيما من جانب رواد الشواطئ، مروراً بمجموعة متنوعة من منافذ بيع المأكولات والمشروبات الخفيفة والباردة، والمثلجات بأنواعها المختلفة والعصائر والفواكه المُبرّدة.

وأوضحت فاطمة المُلا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في «براند دبي» أن الدليل الجديد، وهو الخامس في سلسلة الأدلة الإرشادية التفاعلية التي أطلقها «براند دبي» منذ بداية الحملة الصيفية لمبادرة #وجهات_دبي، يخدم هدفين مهمين في آن واحد. الأول هو تسليط الضوء على وجهات متنوعة في دبي تقدّم خدمات ومنتجات أساسية لفصل الصيف، والثاني هو دعم رواد الأعمال من أعضاء برنامج «بكل فخر من دبي»، في إطار الالتزام والحرص على الترويج لما يقدمون من خدمات ومنتجات بأسلوب مبتكر، تأكيداً لنهج دبي في تشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عنصراً رئيساً من عناصر اقتصاد دبي.

وقالت المُلا: المشاريع الصغيرة تجعل صيف دبي أكثر جاذبية بخدمات ومنتجات متميزة في وجهات مختلفة من دبي التي تحظى بمجموعة بالغة التنوع من الوجهات التي تجعلها أفضل مدينة يقصدها الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم وعلى مدار العام. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم معلومات حول جانب من هذه المشاريع وتحديداً الأعضاء منهم في «برنامج بكل فخر من دبي»، وكيفية الوصول إلى ما يقدمونه من منتجات متميزة.

وتركز «#وجهات_دبي» خلال هذا الموسم على وجهات تقدم خدمات تتناسب مع الأسر والعائلات التي قررت قضاء عطلة الصيف في دبي للاستمتاع بما توفره من مرافق وخدمات سياحية وترفيهية متنوعة. وتضمّن الدليل الإرشادي الرابع بين مجموعة الأدلة الرقمية الهادفة إلى توفير معلومات حول وجهات رئيسة في دبي خلال عطلة الصيف، معلومات حول وجهات «الهوايات» والتي تتوزع ما بين الفنية والإبداعية والرياضية، والتي تستهوي الصغار والكبار على حد سواء.

كما تضمنت 3 أدلة إرشادية صدرت ضمن مبادرة «#وجهات_دبي» ومعلومات حول الوجهات الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات، لاسيما المغطاة منها كذلك مخيمات دبي الصيفية للأطفال التي يصل عددها إلى نحو 40 مخيماً، إضافة إلى الفنادق التي تتوافر فيها أحواض السباحة وأخرى تقدم فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال، والوجهات المائية المنتشرة في دبي.

ويمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لـ «#وجهات_دبي» والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع «براند دبي» على شبكة الإنترنت وحساب «براند دبي» على الانستغرام.

وكانت الحملة الصيفية لـ «#وجهات_دبي» بدأت مطلع شهر يوليو الجاري تزامناً مع بدء موسم العطلات الصيفية وانتهاء العام الدراسي، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

يُذكر أن مبادرة «#وجهات_دبي» تضم مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومنها: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجلس دبي الرياضي، نادي دبي للسيدات، كما تشارك في الحملة «إعمار»، دبي القابضة، نخيل العقارية، مؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.