الأحد 24 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ناشئة الشارقة» يبدعون أحواضاً زجاجية للنباتات

«ناشئة الشارقة» يبدعون أحواضاً زجاجية للنباتات
23 يوليو 2022 14:43

الشارقة (الاتحاد) 

اكتسب «ناشئة الشارقة» ضمن برنامج «صيفك ويانا» مهارة إنشاء أحواض زراعية كحديقة صغيرة في قالب زجاجي أو خشبي، ما يتلاقى مع رؤية المؤسسة في بناء جيل يتسم بالوعي والمعرفة ويتسلح بالإبداع والابتكار والتنافسية.وتلقى الناشئة تلك المهارات الإبداعية في البرنامج الذي أطلق عليه «التيراريوم» ويشكل إحدى محطات مختبر المهارات لعام 2022 في إطار أعمال مختبر الفنون.
ويقوم «التيراريوم» على مبدأ تكوين لوحة فنية ترتكز على تجميع أنواع مختلفة من النباتات ودمجها بأحجار ورمال في أحواض زجاجية، ووضعها في بيت زجاجي صغير يمكن غلقه أو إبقاؤه مفتوحاً وفق إبداع المصمم.
وخلال الفعاليات تمكن الناشئة من تصميم حدائق مصغرة وفق نظم بيئة مستدامة وابتكروا عدداً من الأشكال التي جسدت رؤيتهم في تشكيل لوحة فنية نباتية زجاجية بمنظر طبيعي مصغر يحاكي الطبيعة.
وتميز البرنامج الذي قدمه المدرب المتخصص عبدالله الصويان من المملكة العربية السعودية باستخدام الأساليب الفنية وتقنياتها وتطبيقها بطريقة متقنة، أبدع فيها الناشئة في بيان قدرتهم على إنتاج أحواض زجاجية فنية، فضلاً عن إتقانهم كيفية اختيار التصميم المناسب وتنسيق البيت الزجاجي لنباتاتهم.
وقدم الناشئة نماذج عدة لتصاميم الحدائق الصغيرة التي نفذوها وعبرت بطريقة مبتكرة عن بيئة الإمارات وعكست بتصميماتها المتنوعة نموذجاً عن الهوية البيئية والحضارية للدولة.
وأشار الصويان إلى أن البرنامج نجح في تعريف الناشئة بأنواع مختلفة من النباتات وكيفية التعامل معها داخل «التيراريوم» وسقي النباتات بشكل صحيح، مع توفير إضاءة معتدلة من 8 إلى 12 ساعة خلال النهار، بحيث توضع في مكان معتدل الحرارة وبعيد عن هواء المكيف المباشر بحرارة ما بين 16 و24 درجة.
وأشاد بتفاعل الناشئة اللافت مع البرنامج وأعرب عن فخره بالنتائج المميزة للمشاركين في تقديم رؤى جديدة في ابتكار البيوت الزجاجية من الحدائق الصغيرة، والتي يسهل استخدامها في المنازل والمكاتب، وتُعتبر مشاريع نوعية مبتكرة لمن يود إتقانها والاتجاه نحو تنفيذ مشاريع ناجحة.

ناشئة الشارقة
آخر الأخبار
التشيك.. فرق الإطفاء تكافح حريق غابات
عربي ودولي
التشيك.. فرق الإطفاء تكافح حريق غابات
اليوم 15:58
موظف في حافلة مطار برشلونة يحضر الركاب في برشلونة
عربي ودولي
إسبانيا تواجه موجة حر شديدة
اليوم 15:56
جدل في ألمانيا بشأن إجراءات لمواجهة «كورونا»
جدل في ألمانيا بشأن إجراءات لمواجهة «كورونا»
اليوم 15:54
العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة
دنيا
العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة
اليوم 15:51
من هونج كونج
عربي ودولي
هونج كونج تطلب من المسافرين تعبئة نموذج إعلان صحي
اليوم 15:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©