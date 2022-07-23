«ناشئة الشارقة» يبدعون أحواضاً زجاجية للنباتات

الشارقة (الاتحاد)

اكتسب «ناشئة الشارقة» ضمن برنامج «صيفك ويانا» مهارة إنشاء أحواض زراعية كحديقة صغيرة في قالب زجاجي أو خشبي، ما يتلاقى مع رؤية المؤسسة في بناء جيل يتسم بالوعي والمعرفة ويتسلح بالإبداع والابتكار والتنافسية.وتلقى الناشئة تلك المهارات الإبداعية في البرنامج الذي أطلق عليه «التيراريوم» ويشكل إحدى محطات مختبر المهارات لعام 2022 في إطار أعمال مختبر الفنون.

ويقوم «التيراريوم» على مبدأ تكوين لوحة فنية ترتكز على تجميع أنواع مختلفة من النباتات ودمجها بأحجار ورمال في أحواض زجاجية، ووضعها في بيت زجاجي صغير يمكن غلقه أو إبقاؤه مفتوحاً وفق إبداع المصمم.

وخلال الفعاليات تمكن الناشئة من تصميم حدائق مصغرة وفق نظم بيئة مستدامة وابتكروا عدداً من الأشكال التي جسدت رؤيتهم في تشكيل لوحة فنية نباتية زجاجية بمنظر طبيعي مصغر يحاكي الطبيعة.

وتميز البرنامج الذي قدمه المدرب المتخصص عبدالله الصويان من المملكة العربية السعودية باستخدام الأساليب الفنية وتقنياتها وتطبيقها بطريقة متقنة، أبدع فيها الناشئة في بيان قدرتهم على إنتاج أحواض زجاجية فنية، فضلاً عن إتقانهم كيفية اختيار التصميم المناسب وتنسيق البيت الزجاجي لنباتاتهم.

وقدم الناشئة نماذج عدة لتصاميم الحدائق الصغيرة التي نفذوها وعبرت بطريقة مبتكرة عن بيئة الإمارات وعكست بتصميماتها المتنوعة نموذجاً عن الهوية البيئية والحضارية للدولة.

وأشار الصويان إلى أن البرنامج نجح في تعريف الناشئة بأنواع مختلفة من النباتات وكيفية التعامل معها داخل «التيراريوم» وسقي النباتات بشكل صحيح، مع توفير إضاءة معتدلة من 8 إلى 12 ساعة خلال النهار، بحيث توضع في مكان معتدل الحرارة وبعيد عن هواء المكيف المباشر بحرارة ما بين 16 و24 درجة.

وأشاد بتفاعل الناشئة اللافت مع البرنامج وأعرب عن فخره بالنتائج المميزة للمشاركين في تقديم رؤى جديدة في ابتكار البيوت الزجاجية من الحدائق الصغيرة، والتي يسهل استخدامها في المنازل والمكاتب، وتُعتبر مشاريع نوعية مبتكرة لمن يود إتقانها والاتجاه نحو تنفيذ مشاريع ناجحة.