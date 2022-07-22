دراسة تمهد للوقاية من التهاب المفاصل

أفادت دراسة جديدة بأن العلاج المبكر مفيد للمرضى الذين لم يصابوا بالتهاب المفاصل الروماتويدي بشكل كامل، لكنهم يظهرون المراحل الأولية للمرض.

أجريت الدراسة من قبل باحثين من المركز الطبي لجامعة ليدن في هولندا ونشرت في مجلة The Lancet المرموقة. توصل الباحثون إلى أن وصف "الميثوتركسيت" (methotrexate) مؤقتًا في "مرحلة ما قبل الروماتيزم"، يحد من معاناة المرضى من التهاب المفاصل طويل الأمد والألم وصعوبة الحركة.

يرى الباحثون أن من شأن دراستهم أن تمهد الطريق نحو الوقاية من التهاب المفاصل.

توضح أنيت فان دير هيلم، أستاذة أمراض المفاصل "في الوقت الحالي، لا يوصف الميثوتركسيت إلا للمريض بعد تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي"، مضيفة "لكن في هذه الحالة، يكون قد فات الأوان. فبحلول ذلك الوقت، يصبح المرض بالفعل مزمنًا".

يأمل الباحثون في منع أو تقليل مضاعفات المرض عن طريق إعطاء الميثوتركسيت للمرضى الذين من المحتمل أن يصابوا بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

رغم من أن العلاج المبكر لم يمنع تمامًا تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، فقد وجد الباحثون أن تشخيص الإصابة بالمرض تأخر. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة المرضى، الذين وصف لهم مؤقتًا ميثوتركسيت، تحملوا ألمًا أقل وتصلبا أقل في الصباح وعوائق أقل في حياتهم اليومية.

كما أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، لأولئك المرضى، عددًا أقل من التهابات المفاصل.

تقول فان دير هيلم "هذه خطوة مهمة نحو تقليل عبء المرض على أولئك المرضى". كما أن نتيجة الدراسة تمثل دليلا أوليا على ضرورة بدء العلاج في مرحلة "ما قبل الروماتيزم".

شملت الدراسة، التي أجريت على مدى 8 سنوات، أكثر من 230 مريضًا. يقول طالب الدكتوراه دورتي كريبولدر إن المرضى، الذين شاركوا في الدراسة "عانوا جميعًا من آلام والتهابات المفاصل التي يمكن رؤيتها في التصوير بالرنين المغناطيسي، وكان يُعتقد أنها مقدمة للروماتيزم". ومع ذلك، لا يعرف أطباء الروماتيزم على وجه اليقين ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل. عولج مرضى ما قبل الروماتويد بالميثوتركسيت أو دواء وهمي لمدة عام واحد.

مكّنت المتابعة، لمدة عام آخر، الباحثين من معرفة ما إذا كانت آثار العلاج مستمرة.

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعًا في جميع أنحاء العالم. يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للمفاصل. ويقوم العلاج المعتاد بتثبيط المرض فقط.

تؤكد فان دير هيلم "هذا المرض المزمن مرهق للغاية للمرضى وعائلاتهم. دراستنا تمهد الطريق نحو الوقاية من التهاب المفاصل".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي