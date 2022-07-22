فيسبوك «يقلد» تيك توك

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أدخلت شبكة فيسبوك تعديلاً على تطبيقها قسّم الصفحة الرئيسة تبرز إلى قسمين، في تغيير مشابه للصفحة الرئيسة لمنافستها تيك توك التي تتمتع بشعبية كبيرة.

ويتضمن أحد القسمين منشورات تظهر أمام المستخدم بحسب ترتيبها الزمني وتكون عائدة لأي مستخدم أو صفحة يتبعها الشخص، بينما يتضمن القسم الثاني منشورات مقترحة أمام المستخدم بحسب اهتماماته استناداً إلى الخوارزميات.

ويجعل التركيز على المنشورات المقترحة فيسبوك أكثر تشابهاً مع صفحة تيك توك الرئيسة «فور يو» التي تركز فيها خوارزمية تطبيق الفيديو الشهير على تحديد ما يرغب الشخص في رؤيته.