بنجلاديش تحظر السفر على أسطح القطارات

دكا (أ ف ب)

حظرت بنجلاديش السفر على أسطح القطارات، وهي ممارسة خطرة شائعة جداً في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، وفق ما أعلن مدع عام محلي.. وتلقى موظفو السكك الحديدية أوامر بتطبيق قرار الحظر الشامل على السفر على أسطح القطارات الصادر عن المحكمة العليا في بنغلاديش.

وقال نائب المدعي العام أمين الدين مانيك: بعد قرار المحكمة العليا، لا يمكن للقطارات نقل ركاب على السطح، لافتاً إلى إمكانية مساءلة مسؤولي السكك الحديدية حال انتهاك القرار.

يذكر أن غير القادرين في بنجلاديش، اعتادوا الصعود على أسطح العربات للسفر مجاناً.