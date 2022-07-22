بانداي تشارك في إطلاق «ليجر»

حضرت الممثلة الهندية الشهيرة أنانيا بانداي حفل إطلاق المقطع الدعائي لفيلمها الجديد «ليجر» في مومباي وسط كوكبة من النجوم ورموز بوليوود.

ويشارك في بطولة العمل الممثل والمنتج فيجاي ديفيراكوندا ونجمة بوليوود راميا كريشنان، ويندرج ضمن ما يعرف بأفلام «الرومانسية الرياضية»، وقد خضع ديفراكوندا، الذي يلعب دور الكيك بوكسر، لتحول جسدي قوي وذهب إلى تايلاند للتدريب على فنون الدفاع عن النفس لتتناغم هيئته مع متطلبات الدور.

وكانت بانداي قد ظهرت لأول مرة كممثلة عام 2019 عبر دور مميز في فيلم «طالب السنة الثانية»، ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة صاعدة.