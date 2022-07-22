تحف من «ورق»

أحمد مراد (القاهرة)

في عام 2011، راودته فكرة تحويل الرسومات إلى ديكورات ومجسمات كاملة مصنوعة من ورق الكارتون.. لاقت التجربة استحساناً وإشادة من المقربين منه، وعلى مدى 11 عاماً نجح في تطوير موهبته، وأصبح واحداً من أبرز الفنانين في مجال صناعة مجسمات وديكورات الكارتون.

تفرد الفنان والرسام، محمد فتحي الجرجاوي، الشهير بـ«فنان صناعة المجسمات بورق الكارتون»، ابن قرية «المهدية»، الواقعة في دلتا مصر، وصاحب الـ 34 عاماً، والحاصل على بكالوريوس التجارة، بموهبة خاصة في تحويل ورق الكارتون إلى مجسمات رائعة وديكورات ساحرة بأشكال متعددة ونماذج مختلفة، والكثير منها يرتبط كثير بالمناسبات والأعياد الدينية والوطنية.

أوضح الجرجاوي لـ «الاتحاد الأسبوعي» أنه عشق فن الرسم منذ صغره، ونشأ على حب الألوان ورسم معالم ومظاهر البيئة الزراعية التي يعيش فيها، وكانت أدوات الرسم تلازمه في أي مكان يذهب إليه، واشتهر بين أهالي القرية بموهبته في الرسم على مدى سنوات طويلة.

يقول: «في البداية واجهت صعوبات بالغة عندما اتجهت إلى مجال مجسمات الكارتون، وكان أشدها قسوة سخرية البعض من أهالي قريتي من أعمالي الفنية الأولى، حيث اعتبروها (مضيعة للوقت)، ولكن مع مرور الوقت، تجاوزت مرحلة الإحباط، وبدأت هذه الأعمال تجذب أنظار الناس داخل محافظة الشرقية وغيرها من المحافظات المصرية، لا سيما مع اهتمام بعض وسائل الإعلام بأعمالي، وبدأ الإقبال على شراء هذه المجسمات، وتغيرت نظرة أهل قريتي تجاه هذه الأعمال، وأصبحوا يفتخرون بكوني واحداً من أعلام القرية».

طوال 11 عاماً، نجح الفنان الموهوب في إنتاج العشرات والمئات من المجسمات والديكورات من ورق الكارتون بأشكال متعددة وألوان مختلفة، وكان من بينها مجسم لحرب أكتوبر، وعدة مجسمات للمظاهر المصرية الخاصة بشهر رمضان، مثل الفانوس وعربات الفول، فضلاً عن مجسمات خاصة بعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي، ومجسمات تعبر عن البيئة الزراعية، والمظاهر الاجتماعية مثل «حنة العروسة»، ومجسمات أخرى لمواد تعليمية يستخدمها الطلبة، ومجسمات لأشهر المساجد والقلاع المصرية.

وأشار الجرجاوي إلى أنه يستخدم أدوات بسيطة وتقليدية في إنتاج مجسمات الكارتون عبارة عن ورق كارتون، ومقصات، وآلات حادة للتقطيع والتفريغ، وأقلام ومساطر، بالإضافة إلى فرش وألوان، وفي أحيان أخرى يستخدم بعض الإكسسوارات، وأدوات الإضاءة، والزجاج، وأدوات الدهان، حتى تخرج المجسمات في صورة تحف فنية رائعة.

قناة خاصة

في خطوة مهمة في مشواره الفني، أنشأ الجرجاوي قناة خاصة به على «يوتيوب»، يبث خلالها فيديوهات تشرح طريقة صناعة مجسمات الكارتون بكل تفاصيلها، ويتابعها مئات الآلاف من المشاهدين، سواء من مصر أو الدول العربية والأجنبية، ويومياً تأتيه رسائل دعم وإشادة بأعماله الفنية من مختلف دول العالم.

معارض

أوضح الجرجاوي، أنه شارك بأعماله الفنية في العديد من المعارض، كان أبرزها التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية، وساقية الصاوي، والجمعية الأفريقية، والقرية الفرعونية، وقصور الثقافة ببعض المحافظات المصرية، مثل: المنيا، والإسماعيلية، والجيزة، وقد تم تكريمه في كل هذه المعارض، إضافة إلى تكريمه من قبل هيئة قناة السويس على هامش الاحتفالات الخاصة بافتتاح قناة السويس الجديدة.