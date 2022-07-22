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أخطاء غير مقصودة يقع فيها الآباء!!

أخطاء غير مقصودة يقع فيها الآباء!!
23 يوليو 2022 00:05

القاهرة (الاتحاد)

يقع الآباء والأمهات في بعض الأخطاء غير المقصودة في تربية الأطفال، أوضحها موقعAll Pro Dad لتوعية الآباء ونصحهم بعدم ارتكابها، ومنها:

المبالغة في رد الفعل: 
من الرائع أن يكون لديك حدود وقواعد في منزلك، إلا أن ردة فعل الأب المفرطة يمكن أن تلحق ضرراً أكبر بالطفل أكثر مما يسببه الخطأ الذي ارتكبه. إذ إن موقف الأب في ذلك الوقت أهم من سلوك الطفل، لذا عليك أن تدرك أن تتحلى بالهدوء بدلاً من التعصيب على أطفالك.

أولوية الصداقة: 
عندما يكبر الأطفال، يرغب الآباء في أن يتقربوا منهم ويلبوا رغباتهم ليكونوا مثل أصدقائهم، إلا أن المبالغة في ذلك لن تأتي بنتائج إيجابية، فعليك أن تقاوم تلك الرغبة في أن تكون صديقاً لأطفالك على أولوية أن تكون والدهم.

تجاهل التصرفات: 
لا يفعل الأطفال ما تمليه عليهم، بل ما يرونك تفعله، حيث يراقبون كل شيء، من كيفية تعاملك مع أصدقائك إلى التحدث عن الآخرين. ومن أكثر الأخطاء التي يرتكبها الأب عدم الانتباه إلى تأثيره على ابنه والاعتقاد بأنه سيلتزم بتعليماته وليس بتصرفاته.

تربية الأطفال
تربية الأبناء
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