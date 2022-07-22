أروى جودة في «حرب نفسية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة المصرية أروى جودة عن ملامح شخصيتها الدرامية فى أحداث المسلسل «حرب نفسية»، موضحة أنها تجسد شخصية هبة المتزوجة بضابط شرطة يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان مصطفي درويش، وبسبب طبيعة عمل الزوج يواجهان العديد من المواقف والصعوبات التي تؤثر على علاقتهما، ويحاولان إيجاد الحلول للخروج من تلك الأزمات.

العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ15 حلقة، من تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك فى بطولته أشرف زكي وجيهان خليل.

وعلى الصعيد السينمائي، تنتظر أروى طرح فيلمها «أشباح أوروبا»، الذي يشهد عودتها السينمائية بعد غياب دام 5 أعوام، بالإضافة إلى مشاركتها كضيفة شرف في فيلم «أعز الولد»، بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز.

وتنتظر أروى البدء في تصوير مشاهدها في أحداث فيلم «بنات رزق»، الذي تدور أحداثه حول 4 فتيات يخططن لسرقة المجوهرات الموجودة في تاج ملكة انجلترا.