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بلدية الحمرية تنظم ورشة «تزيين البراويز»

بلدية الحمرية تنظم ورشة «تزيين البراويز»
22 يوليو 2022 16:31

الشارقة (الاتحاد) 

نفذت بلدية الحمرية ورشة تفاعل معها المشاركون في ملتقى الحمرية الصيفي وتعلموا تزيين البروايز، بهدف تنمية المهارات في الرسم والفنون المتعلقة بالتنسيق والإبداعات الجمالية.وجاءت الورشة في ظل شراكة بلدية الحمرية مع نادي الحمرية الثقافي الرياضي والمساهمة بالفعاليات الصيفية المنظمة ضمن أجندة ملتقى الحمرية الصيفي والمنعقد حالياً في نادي الحمرية.
وشكلت الورشة التي نفذها عدد من كوادر بلدية الحمرية تأكيداً على حرصهم بنقل معارفهم في إحدى الجوانب الإبداعية.
وقدم فريق عمل بلدية الحمرية من الإدارة الهندسية ممثلاً بالمهندسة حمدة الشامسي والمهندسة نيلة الشامسي وعبيد غدير، ورشة فنية حملت عنوان «تزيين البراويز للأطفال».
وعرف الفريق خلال الورشة بأهم الطرق لإعادة تدوير البراويز القديمة والتالفة، باستخدام أدوات بسيطة لإعادة التدوير وتوظيفها بطرق فنية وجمالية وتنسيقها، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المشاركين للابتكار والتصميم الفني في مجال الرسم والتلوين على البراويز.
وأكدت المهندسة حمدة الشامسي أن الورشة ركزت على الطرق الفنية للرسم وإعادة التشكيل على البراويز، مثل لصق الخرز والأزرار الملونة وإضافة الأصداف البحرية واللؤلؤ والورود الصناعية والرسم المباشر بالألوان والفرشاة، وإعادة استخدام البراويز على الجدران وطاولات الزينة في المنازل لإضفاء اللمسات الجمالية التي تبعث في النفس الراحة والسرور، مع مراعاة الانسجام بين الصورة والبرواز.
وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن الورشة مثلت جزءاً من مشاركة البلدية لتحقيق المستهدفات التي تتمثل في تنمية مهارات المشاركين في الملتقى الصيفي ال 28، المقام تحت شعار «عطلتنا غير»، وإضفاء مفاهيم الإتقان والابتكار وجودة العمل، وإضفاء أجواء الفرح وروح التعاون بين المشاركين وفرق العمل، والتعريف بأهمية تنظيم الوقت، وطرح الأفكار المتميزة.

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