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وفاة الفنان السوري عبد الله السيد منفذ تمثال صلاح الدين في دمشق

وفاة الفنان السوري عبد الله السيد منفذ تمثال صلاح الدين في دمشق
22 يوليو 2022 16:02

توفي الفنان التشكيلي السوري عبد الله السيد، المعروف خصوصا بتنفيذه تمثال صلاح الدين الشهير في دمشق، الجمعة عن 81 عاماً، بحسب ما أفاد مصدر في عائلته لوكالة فرانس برس.
وقال ابن شقيقته وديع عطفه عبر الهاتف لوكالة فرانس برس "توفي خالي صباح اليوم الجمعة وفاة طبيعية في منزله بدمشق".
وشكل السيد أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري خلال مسيرة طويلة بدأها أستاذاً في كلية الفنون الجميلة، ثم رئيساً لقسم النحت في الكلية، قبل أن تُعرف أعماله على مستوى البلاد.
ومن أبرز أعمال الفنان الراحل، نصب صلاح الدين الأيوبي الذي نفذه السيد قرب قلعة دمشق عام 1992 واستحال أحد رموز المدينة.
كما نفّذ السيد أنصاباً أخرى أشهرها "سفينة نوح" في مدينة دالاس في الولايات المتحدة عام 2001.
وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف في وسط سوريا، حزناً في الوسط الفني السوري، ونعاه عدد من الفنانين والنحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال صديقه المقرّب النحات غازي عانا لوكالة فرانس برس "لقد رحل عبد الله السيد، وخسرنا جميعاً قامة فنية كبيرة يصعب تعويضها".

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المصدر: آ ف ب
صلاح الدين الأيوبي
سوريا
دمشق
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