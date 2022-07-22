السبت 23 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أمبر هيرد تستأنف قرار المحكمة بتعويض 10 ملايين دولار لديب

أمبر هيرد تستأنف قرار المحكمة بتعويض 10 ملايين دولار لديب
22 يوليو 2022 09:50

أبلغت أمبر هيرد محكمة في فرجينيا الخميس أنها ستستأنف حكما بسداد مبلغ 10.35 ملايين دولار لزوجها السابق جوني ديب، في قضية تشهير بارزة.
 
وقدم محامو أمبر هيرد إخطارا باستئناف الحكم في محكمة مقاطعة فيرفاكس، حيث استمعت المحكمة لمدة 6 أسابيع إلى شهادات هيرد وديب.

من خلال الإخطار يتم إبلاغ المحكمة أن هيرد تعتزم استئناف هذا الحكم، بالإضافة إلى أحكام أخرى أصدرها القاضي، ومنها رفض طلب هيرد بإلغاء الحكم، وكذلك رفض طلب إعادة المحاكمة.

وقال متحدث باسم هيرد في بيان "نعتقد أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف.. لذلك نستأنف الحكم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وكان بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أقام دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير في مقال رأي نشرته في ديسمبر 2018 في صحيفة واشنطن بوست، وصفت فيه نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".

وزعم محامو جوني ديب أن المقال شهر بالنجم، على الرغم من أنه لم يأت على ذكر اسمه مطلقا.

وأقامت هيرد دعاوى مضادة، زاعمة أن محامي ديب السابق شهر بها من خلال وصف مزاعمها بالإساءة إليها بأنها "خدعة".

وأمرت هيئة محلفين هيرد بسداد 10 ملايين دولار تعويضا لديب، و5 ملايين دولار كتعويض عقابي.

وتم تخفيض التعويض العقابي إلى 350 ألف دولار بموجب حد اقصى حدده الدولة بحسب سكاي نيوز العربية.

ومنحت هيئة محلفين هيرد مليوني دولار في دعواها المضادة بحق محامي ديب السابق.

المصدر: وكالات
جوني ديب
آمبر هيرد
آخر الأخبار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
عربي ودولي
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
اليوم 09:37
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 09:28
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
عربي ودولي
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
اليوم 09:23
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 08:38
«الصحة العالمية» تعتزم الإعلان عن مستوى التأهب لمواجهة جدري القرود
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تعتزم الإعلان عن مستوى التأهب لمواجهة جدري القرود
اليوم 08:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©