رائدا فضاء يكملان 7 ساعات من السير في الفضاء

عاد رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف ورائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي إلى محطة الفضاء الدولية، بعد إتمام مهمة للسير في الفضاء لمدة 7 ساعات.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن أرتيمييف وكريستوفوريتي "أكملا جميع مهامهما الرئيسية باستثناء واحدة" خلال السير في الفضاء، والذي استغرق 7 ساعات و5 دقائق وانتهى الساعة 2155 بتوقيت جرينتش.

وكان الهدف الرئيسي للسير في الفضاء هو إعادة تموضع ذراع آلية وإطلاق 10 أقمار صناعية متناهية الصغر، تم تصميمها لجمع معلومات إلكترونية لاسلكية.

وقالت ناسا إن الثنائي عنيا أيضا بتركيب ذراع تليسكوبية (قابلة للامتداد)، يمكن أن تساعد رواد الفضاء في المزيد من عمليات السير في الفضاء،ولكن هذه المهمة سوف تكتمل في "عملية مستقبلية للسير في الفضاء".