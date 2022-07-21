اليونسكو تختار ستراسبورج عاصمة عالمية للكتاب

باريس (أ ف ب)

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» مدينة ستراسبورج عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2024، لتصبح أول مدينة فرنسية تنال هذا اللقب منذ إطلاقه عام 2001.

وأبدت اليونسكو في بيان إعجابها بالأهمية التي توليها ستراسبورج للكتاب كوسيلة لمواجهة تحديات الانصهار الاجتماعي والتغير المناخي.

وقالت إن ستراسبورج، وهي المدينة الفرنسية الوحيدة التي شاركت في المنافسة، تسلط الضوء على دور الكتاب في تشارك المخاوف البيئية والمعارف العلمية، مع إعطاء أولوية إلى الشباب كلاعبين في التغيير.

وتنطلق فعاليات هذه السنة الاحتفالية في 23 أبريل 2024، تزامناً مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر.