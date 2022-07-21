ميثاء محمد: دراما الواقع تجذبني

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ترى الممثلة الإماراتية ميثاء محمد أن مسلسل «ساعي البريد» الذي شاركت في بطولته، وعُرض على «قناة الإمارات» في رمضان الماضي، عمل يستحق التقدير والإشادة، كونه مسلسلاً مختلفاً يحمل مضموناً هادفاً ضمن حكايات اجتماعية وإنسانية متنوعة، وأداء مميز من الأبطال فـي سرد قصص أقرب إلى الواقع. كما يتضمن أحداثاً تشبه وقع البيت الخليجي والعربي، في حلقات منفصلة ذات حكاية متصلة.

في حوارها مع «الاتحاد» قالت ميثاء: لكل مجتهد نصيب، فقد بذلنا جميعاً جهداً لكي نقدم ما يسعد الجمهور، وقطفنا ثمار النجاح بعد حصول «ساعي البريد» على المركز الأول كأفضل مسلسل محلي في استطلاع «الاتحاد»، ونيلي لقب «أفضل ممثلة إماراتية» في دراما رمضان 2022.

وتابعت: بعد هذا الاستطلاع الذي شارك فيه عدد كبير من متابعي وقراء جريدة «الاتحاد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ازدادت مسؤوليتي تجاه جمهوري بتقديم الأفضل في السنوات المقبلة، لكي أكون عند حسن ظنه دائماً. فهذه الاستطلاعات التي تعبر عن رأي الجمهور، باختياره الأفضل في الدراما الخليجية والعربية، تُعتبر وساماً وتمنح الممثل دافعاً أكبر للتميز، والبحث عن كل ما هو مختلف وجديد.

دعم الممثل الإماراتي

ووجهت ميثاء محمد شكرها لشركة «أبوظبي للإعلام»، وشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، على الاهتمام بدعم الممثل الإماراتي، وتوفير الفرص لإظهار الإبداعات والطاقات الفنية عبر شاشة التلفزيون. وأشارت إلى العديد من المواهب الدفينة التي تريد فرصة لكي تعبِّر عن نفسها، وتدخل في هذا المجال. كما شكرت جمهورها الذي اختارها في الاستطلاع، قائلة: لولا محبة الناس، لما وصلت إلى ما وصلت إليه حالياً، فالجمهور هو مصدر قوتي.

تغيير وتنويع

وحول اختيارها لأدوارها، خصوصاً بعد التميز الذي حققته خلال الـ5 سنوات الماضية، أوضحت ميثاء أنها تعشق التغيير والتنويع في أدوارها، ولا تفضل حبس نفسها في شخصية بعينها. وهذا ما حققته من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلات «البشارة» و«ص.ب 1003» و«اللي نحبهم»، و«ساعي البريد»، حيث جسدت في كل من هذه الأعمال شخصية مختلفة عن الأخرى، لكنها قريبة من الواقع. وقالت: هذا الأمر أكثر ما يميِّز اختياراتي لأدواري لأن دراما الواقع تجذبني.

بساطة وتواضع

وأعربت ميثاء محمد عن فخرها لمشاركة نخبة من نجوم الدراما هذا العام في «ساعي البريد»، أبرزهم جابر نغموش وجمعة علي وخليل الرميثي، وقالت: إشادة الممثل الكبير جابر نغموش في حقي، فخر واعتزاز، فهذه ليست المرة الأولى التي أقف أمامه في عمل واحد. وفي كل مسلسل أشارك في بطولته معه، أكتشف جماليات الصفات التي يتمتع بها في شخصيته، حيث البساطة والتواضع وحرصه الدائم على تقديم النصائح ومساعدة الآخرين، فحقاً كانت تجربة مميزة ورائعة في «ساعي البريد». وشخصية «نيوتن» التي جسَّدها نغموش تؤكد كم أنه يكرِّس حياته بالكامل لعمله في إيصال الرسائل، ويرتبط عاطفياً مع أصحابها، محاولاً مساعدتهم حتى وإن لم يكن يعرفهم.

وذكرت أن جمعة علي يُعتبر مفاجأة، قائلة: أكن له كل الاحترام والتقدير على تعاونه معي وتقديم النصائح، وكذلك خليل الرميثي الذي أعتبره من أرقى الشخصيات التي تعاملت معها. ولفتت إلى أنها استفادت فنياً وشخصياً من جميع الذين تعاملت معهم، ففي الفن لم يقصِّروا معها في تقديم النصيحة والتعاون للظهور في المشاهد بأفضل صورة، كما تعلمت منهم التواضع وحبهم للآخر.