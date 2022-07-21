«اليازرة».. فن السقاية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

عندما يأتي الحديث عن الزراعة قديماً في الإمارات، يذهب الناس في فكرهم مباشرة إلى أسلوب سقاية الأراضي، وإلى وفرة المياه وأنواع الفواكه والخضراوات. وكانت «اليازرة» من أهم الوسائل المستخدمة قديماً في ري المحاصيل الزراعية.

يذكر محمد سالم اليماحي، أن منطقته «دبا الحصن» لطالما اشتهرت بمياهها العذبة وتربتها الخصبة وبساتينها الخضراء اليانعة. وكان الناس يأتون إليها من كل مكان للاستقرار والعمل، نظراً لخيراتها الوفيرة وكرم أهلها. وقد ارتبطت بالذاكرة الجمعية لأهل الإمارات، لاسيما أنها غنية بالمياه وبالمحاصيل الزراعية التي كانت تُسقى في السابق بالطرق التقليدية. وكانت الأمطار غزيرة، ما انعكس على المحصول الوفير في كل فصول السنة، حيث كانت بساتين المنطقة تتغنى بأنواع شتى من الفواكه المحلية والحمضيات ذات النكهة المميزة.

نظام الري

عن أسلوب سقاية المحاصيل قديماً أشار اليماحي إلى أن الزراعة في السابق كانت تعتمد إلى حد كبير على تساقط الأمطار الغزيرة والتي كانت تختلف عن كميتها حالياً. وكان المزارعون يستعملون عدة طرق في ريهم، ويعتمدون على مجموعة أدوات تقليدية يُطلق عليها «اليازرة»، وتضم «الثور»، فيما يسمى المُزارع الذي يقودها «اليازر».

وقال: اليوم اختلف الأمر، بحيث يتم استخدام أنظمة ري حديثة كالتنقيط والرش والأنابيب لنقل مياه الري. وأوضح أن «اليازرة» تُعتبر من أهم الوسائل المستخدمة قديماً في ري المحاصيل الزراعية، وهي طريقة ابتكرها الأجداد للحصول على المياه العذبة من باطن الأرض إلى السطح. والأمر يتطلب تثبيت 4 جذوع طوال من أشجار النخيل، توضع عليها بكرة تسهل عملية سحب الثور للحبل. وفي آخر الحبل المجدول يُثبت دلو يُملأ بالمياه بعد أن يرخي الثور الحبل، وهي عملية تتطلب الكثير من الجهد والصبر والتدريب.

محمد سالم اليماحي

تساقط الأمطار

بالرجوع إلى فترة الستينيات من القرن الماضي، وما يرتبط بها من نشاط زراعي، قال محمد اليماحي: اشتهرت «دبا الحصن» بوفرة مصادر المياه العذبة، وبخصوبة التربة الزراعية رغم وقوعها على البحر. وكانت الأراضي تستفيد من الأمطار التي كانت تتساقط لفترة تتراوح بين 10 إلى 20 يوماً، وهي عوامل أهّلت المنطقة لأن تكون بيئة زراعية بامتياز، وجعلت أهلها يحرصون على العمل في هذا المجال واستثمار الأراضي خير استثمار. وأوضح أن المنطقة كانت تحتوي على العديد من الثمار المثمرة إلى جانب أشجار النخيل والرمان والتين والجوافة والتوت والليمون والمانجو «الهامبا». كما اشتهر أهل المنطقة بصيد الأسماك، وكانوا يزرعون القمح والشعير والذرة وأنواع كثيرة من الخضراوات، وكان الزوار يأتون إلى «دبا الحصن» للاصطياف وقضاء فترة «القيظ» وسط البساتين الخضراء خلال فترة الصيف.

بساتين تعبق برائحة الفواكه الطبيعية (تصوير: صادق عبدالله)

محاصيل

ذكر محمد اليماحي أن سقاية البساتين بـ «اليازرة» وتسميدها بالطريقة الطبيعية تجعل المحاصيل طيبة ولها نكهة مميزة. تعبق برائحة الجوافة وكروم التين و«الهامبا» المحلية والموز بأنواعه والليمون والرمان، وسواها من الخضراوات المتنوعة، حيث كان الناس يأكلون مما يزرعون.