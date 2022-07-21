4 أكواخ للعطلات

ترجمة: عزة يوسف

تتميز الأكواخ السياحية بالدفء والراحة خلال العطلات، وبعضها رائع ويمكن استئجاره في مواقع مختلفة وسط الريف حول العالم. عرض 4 منها موقع Love Exploring البريطاني المتخصِّص بأماكن السفر والرحلات.

كوخ فيرستي

يقع هذا الكوخ الريفي الحجري في قرية «سانت لورانس» على جزيرة «وايت» في المملكة المتحدة، ويتسع لـ 3 أشخاص ويعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر الميلادي، ويضم أسقفاً وألواحاً أرضية خشبية ومدفأة من الطوب مع موقد خشبي وأثاث قديم أنيق وحديقة فناء فسيحة.

منزل إغلوهات

يقع في مدينة فورنباخ بألمانيا، ويتميز بشكل جيد بمحيطه الريفي ويتكوَّن من غرفة نوم وحمام ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهَّز بالكامل ويتميز بالبساطة، ما يجعل الضيوف يركزون فيما يحبون مثل القراءة أو الاسترخاء بعد يوم طويل من النزهات.

كابانا دو كوب يونيكا

يقع الكوخ في غواتيمالا ويشِّع بالطاقة الطبيعية التي تحملها جدرانه المبلَّطة بالزجاج. أرضيته من الفسيفساء وألواحه شمسية، وهو بسيط وريفي، يتسع لـ 3 أشخاص ويعتمد في أسلوبه على العودة إلى الأساسيات بالرغم من توفر الكهرباء.

سيدار الصغير

يقع في اسكتلندا ويُعتبر مثالياً لأولئك الذين يتطلعون إلى الاسترخاء بعد يوم طويل من المشي على طول الساحل. داخل الكابينة الخشبية الصغيرة تقع غرفة معيشة فيها أريكة وتلفزيون وغرفة نوم مزدوجة. والمكان مؤثث بالخشب الفاتح والديكور الرمادي بالكامل، ما يوحي بأجواء هادئة.