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لا تشرب القهوة قبل التسوق!

لا تشرب القهوة قبل التسوق!
22 يوليو 2022 00:48

أبوظبي  (الاتحاد)

وجد باحثون بجامعة جنوبي فلوريدا الأميركية في دراسة نشرها موقع Study Finds أن المتسوقين الذين يحتسون فنجاناً من القهوة قبل التسوق، ينفقون أكثر بـ %50، وشراء سلع أكثر بـ 30% من الذين لا يتناولون الكافيين.
وقال مؤلف الدراسة ديبايان بيسواس إن الكافيين يفرز الدوبامين في الدماغ، ما يعزِّز الطاقة للاندفاع ويقلِّل القدرة على ضبط النفس.
ووجد فريق البحث أن الكافيين يؤثر على نوع المشتريات، حيث يُكثر مدمنو القهوة من شراء منتجات غير أساسية مثل الشموع والعطور، في حين كان يميل آخرون إلى اختيار سلع أكثر عملية مثل الكمبيوتر. وخلصت الدراسة إلى أن تناول الكافيين سيف ذو حدين.

الكافيين
القهوة
التسوق
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