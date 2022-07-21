المجر تتقدم بطلب إلى روسيا بشأن الغاز

طلبت المجر من روسيا، اليوم الخميس، تزويدها بكميات إضافية من الغاز هذا العام.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو في العاصمة موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

إثر اللقاء، وأعلن لافروف أن روسيا «ستدرس» إمكان الاستجابة للطلب.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سيجارتو: «نقل زملاؤنا اليوم اهتمام الحكومة المجرية بعملية شراء جديدة للغاز الطبيعي هذا العام. سيتم فورا نقل هذا الطلب ودرسه».

وأضاف «أقدر فعلا علاقاتنا. محادثاتنا اليوم أكدت طبيعتها الدائمة والاستراتيجية. وسنعمل على تطويرها بكل الأشكال الممكنة».

في وقت سابق، أعلن حزب «فيدس» بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن وزير الخارجية بيتر سيجارتو توجه إلى موسكو لمناقشة تسلم شحنات إضافية من الغاز.

وكتب الحزب على فيسبوك «من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، قررت الحكومة شراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الكميات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل».

تأتي هذه الزيارة غداة تقديم بروكسل خطة تهدف إلى تقليل الطلب الأوروبي للغاز بنسبة 15% لتخطّي تراجع الإمدادات الروسية وتحريره من الاعتماد على روسيا.

تستورد المجر 65% من نفطها من روسيا و80% من الغاز الذي تستخدمه، وتقلق من مخاطر النقص، بحيث أعلنت «حالة طوارئ» الأسبوع الماضي.

كان رئيس الوزراء المجري قد قال، الجمعة الماضي: إن الاتحاد الأوروبي «أطلق النار على نفسه»، داعياً قادة دول التكتل إلى تغيير سياستهم.

المصدر: آ ف ب