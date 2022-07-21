شابة تستدعي الشرطة بعد اقتحام مهاجم غريب شقتها

لم يكن أفراد الشرطة في جنوب ألمانيا يتخيلون أنهم سيستدعون يوما لمواجهة هذا النوع من المهاجمين.

فقد استدعتهم امرأة مذعورة من أجل مواجهة عنكبوت اقتحم شقتها !

صرح متحدث باسم الشرطة في مدينة نوي-أولم بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، اليوم الخميس، بأن امرأة شابة (21 عاما) اتصلت بدورية الشرطة، مساء أمس الأربعاء، لأنها اكتشفت وجود عنكبوت بحجم قبضة اليد في منزلها.

وبحسب البيانات، لجأت الشابة إلى الشرطة للبحث عن العنكبوت بعدما حبست نفسها في إحدى غرف المنزل خوفا من العنكبوت، وظلت في انتظار أفراد الشرطة داخل الغرفة.

وأوضح المتحدث أن أفراد الشرطة فتشوا الشقة جيدا بحثا عن العنكبوت، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه. وفي النهاية، اصطحبوا الشابة إلى خارج الشقة.

وتابع المتحدث "سيتولى أحد أفراد الشابة مواصلة البحث داخل الشقة".

المصدر: د ب أ