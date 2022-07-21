طالبان من الإمارات ضمن أفضل 50 مرشحاً لجائزة Chegg.org العالمية

اختير طالب وطالبة من دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 50 مرشحاً لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب 2022. وتأتي الجائزة في نسختها الثانية هذا العام لتكرم الإنجازات الاستثنائية لصناع التغيير اليافعين حول العالم.

ويدرس أميتياش باول، وهو طالب بعمر 19 عاماً وأصله من مدينة كولكاتا الهندية، علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي، في حين تدرس مايا بريدجمان، الكندية وعمرها 17 عاماً علوم الحاسب وعلم النفس وعلم الأحياء والرياضيات في كلية دبي بالصفوح.

ودخل كل منهما في قائمة أفضل 50 مرشحاً لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب 2022، وهي جائزة بقيمة 100 ألف دولار تُمنح سنوياً للطالب الاستثنائي الذي نجح بتحقيق أثر حقيقي في التعلم وفي حياة أقرانه والمجتمع بأسره.

ووقع الاختيار على أميتياش بأول ومايا بريدجمان من بين 7 آلاف مرشح ومتقدم من 150 دولة.

وأبرمت مؤسسة «فاركي» اتفاقية شراكة مع Chegg.org لإطلاق الجائزة العالمية للطلاب العام الماضي، وتُعتبر شقيقة جائزة المعلم العالمي البالغة قيمتها مليون دولار. وتأسست لتوفير منصة جديدة وقوية تلقي الضوء على الجهود الاستثنائية للطلاب حول العالم، الذين يعملون معاً على استشراف عالم أفضل للجميع.

ويمكن لجميع الطلاب حول العالم التقدم إليها بشرط ألا يقل عمرهم عن 16 عاماً، ويكونون ملتحقين بمؤسسة تعليمية أو تدريبية وبرنامج للمهارات. ويمكن للطلاب بدوام جزئي أو الطلاب الذين يدرسون عبر الإنترنت التقدم للجائزة.

أميتياش باول شغوف بتسخير العلوم لإيجاد حلول فاعلة للمشاكل البيئية، وإثارة اهتمام الطلاب والموظفين والعمال بهذا الموضوع، وتشجيع المجتمع على اتباع ممارسة تصنيف النفايات وإعادة التدوير للمساعدة في الحفاظ على الموارد والاستدامة. وحصدت جهوده هذه تكريماً رفيع المستوى عبر جائزة الترشيد من أجل غد أفضل المقدمة من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، لنجاحه بتقليص هدر الطاقة والمياه في المدرسة، وبفضل ورش العمل التوعوية حول فصل النفايات بين العمال الهنود في دولة الإمارات، نال باول جائزة أفضل هندي غير مقيم للعام 2018 من مجموعة «تايمز نتورك» وبنك «أي سي أي سي أي». كما يقوم بحملات لتغيير الانطباعات حول أصحاب الهمم، بمنْ فيهم المكفوفون والصم.

مايا بريدجمان طالبة في كلية دبي، وشغوف بزيادة توافر معارف علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لجميع الطلاب والطالبات، بصرف النظر على عمرهم أو أماكن وجودهم ومستوى دخلهم وخبرتهم. أسست مجتمع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي بات اليوم رابطة عالمية تضم أكثر من 600 طالب وطالبة في 4 قارات، ويتعاون مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات لتنظيم ورش عمل لأكثر من 500 مدرسة في دبي، وحوارات منتظمة وجلسات تحدث ضمن مؤتمرات نموذجية وتابعة للأمم المتحدة.

وقال دان روزنسويج، الرئيس التنفيذي لشركة Chegg: منذ إطلاق الجائزة العالمية للطلاب العام الماضي، حظي الطلاب المميزون في شتى أرجاء العالم بفرصة مشاركة قصص نجاحهم والتواصل مع بعضهم والوصول إلى الشخصيات المؤثرة في قطاع التعليم والقطاعات الأخرى. ويستحق اليوم طلاب مثل أميتياش ومايا رواية قصصهم وسماع أصواتهم. ونحتاج لدعم أحلامهم ورؤاهم وتحويلها إلى واقع وتشجيعهم على مزيد من الإبداع لتفعيل دورهم في التصدي للتحديات المحدقة بعالمنا.

وأضاف: أثبت المرشحون النهائيون هذا العام نجاحهم بترك أثر جلي في مجالات متنوعة بدءاً من البيئة إلى المساواة والعدالة، ومن الصحة والعافية إلى التعليم والمهارات، وتمكين الشباب إلى وضع حد للفقر. وأتطلع قدماً هذا العام لرؤية كيف سيستخدم صناع التغيير الملهمون لهذه المنصة للتعبير عن رؤاهم وإظهار أعمالهم المبتكرة وتوسيع نطاق تأثيرها على حياة مزيد من الناس.

وقال صني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي: أتوجه بخالص التهاني إلى أميتياش ومايا، فقصص نجاحهما جاءت كدلالة على الدور الرئيس الذي يلعبه قطاع التعليم لاستشراف الغد الأفضل للجميع. كما أن التعليم مرتكز رئيس لإيجاد أفضل الحلول لأبرز التحديات التي تواجه البشرية، من الحروب والصراعات إلى التغير المناخي وتصاعد عدم المساواة. ومع تنامي الإلحاح لتحقيق التنمية المستدامة في عالم اليوم، من الأهمية بمكان وأكثر من أي وقت مضى وضع قطاع التعليم في صلب الأولويات لنتمكن من استشراف المستقبل بثقة تامة.

وكان إرميا ثورونكا فاز بنسخة الجائزة للعام الماضي، وهو طالب بعمر 21 عاماً من سيراليون، نجح بتأسيس شركة ناشئة تُدعى Optim Energy وتُعنى بتحويل الاهتزازات من المركبات وخطوات المشاة على الطرق إلى تيار كهربائي، من خلال جهازين فقط. وقدمت الشركة الناشئة الكهرباء المجانية إلى 150 أسرة تضم 1500 فرد، بالإضافة إلى 15 مدرسة تحتضن أكثر من 9000 طالب.

ومن المتوقع الإعلان عن قائمة المرشحين الـ 10 للجائزة العالمية للطلاب في شهر أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في وقت لاحق من العام الجاري من قبل أكاديمية الجائزة العالمية للطلاب، المؤلفة من شخصيات بارزة.