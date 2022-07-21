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المخيم الصيفي.. «سعادة ومعرفة» في مدينة الطفل

المخيم الصيفي.. «سعادة ومعرفة» في مدينة الطفل
21 يوليو 2022 15:39

 أطلقت مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي فعاليات المخيم الصيفي تحت شعار «صيفي سعادة ومعرفة في مدينة الطفل»، والتي تمتد حتى 5 أغسطس المقبل.

وتستهدف الأطفال من سن 7 سنوات إلى 13 سنة، حيث يأتي المخيم في إطار حرص البلدية على ضمان تمتع الأطفال المشاركين بباقة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والرياضية المفيدة، إضافة إلى الرحلات الخارجية.

فعاليات المخيم الصيفي وتشمل فعاليات المخيم الصيفي بمدينة الطفل لهذا العام تنظيم المسابقات التفاعلية، وتقديم عرض بعنوان «سحر التفاعلات الكيميائية»، وتنمية مهارات ومواهب الأطفال في فن الرسم من خلال فعالية «فناني بيكاسو»، إضافة إلى الفعاليات الفنية مثل: «فن الديكور» و«فن صنع الفخار» و«فن تشكيل الشموع»، وبرنامج «نادي الطبخ» للتعرف على أبرز فنون الطهي.

وتضم فعالية «النادي الرياضي» لتنمية مهارات المشاركين الرياضية والبدنية، ومجموعة من أنشطة تعليمية مثل: «المستكشف الصغير» و«الكاتب الصغير» و«المزارع الصغير»، وورش تثقيفية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير وثقافة الادخار.

وسيتم تنظيم فعالية خاصة بمهارات التواصل بلغة الإشارة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وسواها من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تجمع بين المتعة والإفادة. الرحلات الخارجية تزخر فعاليات المخيم الصيفي في مدينة الطفل بـ11 رحلة خارجية، مثل: رحلة حلبة التزلج بشارع جميرا، رحلة عالم مدهش، رحلة الحديقة المائية «وايلد وادي»، رحلة مركز الخيالة بالتعاون مع شرطة دبي، رحلة اتلانتس اكواريوم، رحلة حديقة المغامرات بمنطقة القوز، رحلة حي الشندغة التراثي، رحلة مصنع المكسرات بمنطقة جبل علي، رحلة نادي بلدية دبي لممارسة رياضة السباحة و«البادل تنس»، ورحلة نادي الرماية بالتعاون مع شرطة دبي، ورحلة المطعم العضوي. مواقيت تبدأ فعاليات المخيم الصيفي بمدينة الطفل أسبوعياً من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 ظهراً، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.

ويعزز المخيم بفعالياته وأنشطته المتنوعة المكانة المتفردة لمدينة الطفل التابعة لبلدية دبي كوجهة مميزة للأطفال والعائلات وتجمع بين الترفيه والتثقيف، ما يدعم مبادرة «وجهات دبي» التي تهدف إلى إظهار الوجهات المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، وتُقدم فيها مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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