«ديب دايف دبي» تطلق باقة عروض في الذكرى الأولى لافتتاحها

أعلنت «ديب دايف دبي»، وجهة تجارب الغوص الأكثر تفرداً في العالم، عن انطلاق احتفالاتها بمرور سنة على تأسيسها.

ودعت زوارها لمشاركتها الاحتفالات التي تنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري اعتباراً من 25 وحتى 31 يوليو.وبهذه المناسبة، سيتمكن زوار «ديب دايف دبي» من الاستمتاع بباقة عروض وترقيات وفعاليات متنوعة تشمل تجربة غوص مجانية لكل شخص يحتفل بعيد ميلاده في الأسبوع نفسه.

وتستضيف سلسلة حوارات مع نخبة من أبرز محترفي الغوص حول العالم. وتعد «ديب دايف دبي» زوارها من الغواصين المحترفين والمبتدئين، بخوض تجارب استثنائية لا مثيل لها تحت الماء.

تُعتبر «ديب دايف دبي» أكاديمية عالمية المستوى مكرسة لتقديم تجارب غوص متميزة، وهي وجهة مثالية للراغبين بخوض تجربة الغوص للمرة الأولى والتواصل مع عالم الأعماق الغامض أو لمن يسعون إلى تحسين وتطوير مهاراتهم.

وتتضمن «ديب دايف دبي» العديد من المرافق، مثل «المدينة الغارقة»، كما تتميز بوجود فريق احترافي عالي الكفاءة يستخدم أحدث المعدات والتقنيات لضمان حصول الزوار على تجارب استثنائية في الأعماق التي تشمل أكبر استوديو لتصوير الأفلام تحت الماء في المنطقة.

وتُعتبر «ديب دايف دبي» في جوهرها انعكاساً لروح مدينة دبي التي تنبض بالحياة وحب الاستكشاف والإمكانيات اللامحدودة، لتمكين الزوار من قضاء أجمل الأوقات وفي الوقت ذاته تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وصقل مهاراتهم، واستكشاف قدرات جديدة ضمن بيئة جديدة لا تضاهى.

يمثل الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى على إطلاق «ديب دايف دبي» فرصة لاستكشاف سحر الأعماق والولوج إلى هذا العالم الغامض والبديع وتعميق صلتهم به، وكل ذلك ضمن بيئة آمنة يتم الإشراف عليها من قبل أبرز الخبراء والمتخصصين.