بالصور.. عطلة صيفية لا تُنسى في أبوظبي



تنبض أبوظبي بتجارب ترفيهية وثقافية استثنائية تمنح الأطفال والعائلات فرصة الاستمتاع بعطلة صيفية لا تنسى، من ركوب أسرع أفعوانية في العالم في «عالم فيراري أبوظبي» إلى استكشاف أكثر من 300 نوع فريد من الكائنات البرية والبحرية في ناشونال أكواريوم أبوظبي.

ويمكن للعائلات والأصدقاء اكتشاف أهم المعالم والتجارب السياحية في العاصمة من خلال «بطاقة صيف أبوظبي»، التي تسمح لحامليها بالدخول إلى المدن الترفيهية العالمية الثلاث في جزيرة ياس، «عالم فيراري أبوظبي» وتجربة الأفعوانية الأسرع في العالم، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» ولقاء الأبطال الخارقين، و«ياس ووتروورلد أبوظبي» والاستمتاع بأكثر من 40 جولة ولعبة ومنزلقة.

وتشمل البطاقة أيضاً زيارة مجانية لمدة يوم واحد إلى متحف اللوفر أبوظبي، وكذلك الدخول المجاني أو بسعر مخفض إلى 13 موقعاً ثقافياً في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، من ضمنها، قصر الحصن، وبيت الحرفيين، وقصر الوطن، ومتحف قصر العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي. وتتوافر البطاقة على الموقع الإلكتروني «زوروا أبوظبي» summerpass.visitabudhabi.ae، وتبلغ أسعارها 599 درهماً للكبار، و499 درهماً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً، وهي مجانية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فأقل.



«عالم فيراري أبوظبي»،

توفر «فيراري أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية مغطاة تحمل علامة فيراري في العالم، فرصة الاستمتاع بذكريات رائعة على مدار العام، حيث تضمّ أكثر من 20 جولة ومرفقاً ترفيهياً ومتاجر للتسوق ومطاعم تقدّم المأكولات الإيطالية الشهية. ويمكن للزوار تجربة «فورمولا روسا»، الأفعوانية الأسرع في العالم التي تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة في غضون 4.9 ثوانٍ فيما تحلق عالياً حتى ارتفاع 52 متراً. وتحتضن المدينة كذلك منطقة عائلية وخيارات ترفيهية مناسبة للجميع وأجهزة محاكاة مجهّزة بأحدث التقنيات، وعربات كارتينج كهربائية، وعروضاً حية، فضلاً عن متاجر لبيع التذكارات والهدايا.



«وارنر براذرز أبوظبي»

تعدّ «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أول مدينة ترفيهية مغطاة تحمل علامة «وارنر براذرز» وإحدى أكبر المدن الترفيهية المغطاة في العالم. وتأخذ هذه المدينة، التي تبلغ مساحتها 153.000 متر مربّع، زوارها في رحلة إلى عوالم الخيال والمغامرات مع الأبطال الخارقين، مثل سوبرمان وباتمان ووندر وومان، وشخصيات الرسوم المتحركة المحبوبة مثل باغز باني وسكوبي دو وفريد فلينستون، بالإضافة إلى 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً ومجموعة كبيرة من العروض التفاعلية الحية، فضلاً عن خيارات تناول الطعام المتعددة وفرص التسوق الرائعة في المتاجر الحصرية.



«ياس ووتر وورلد أبوظبي»

يحظى أفراد العائلة بيوم كامل من التجارب والأنشطة الممتعة خلال تجربة ما يزيد على 40 جولة ولعبة ومنزلقة، 5 منها الأولى من نوعها في العالم، في مدينة الألعاب المائية «ياس ووتر وورلد أبوظبي»، المستوحاة من تراث أبوظبي البحري العريق.

وينطلق زوار المدينة على أوّل وأكبر منزلقة مائية إعصارية في العالم تتّسع لستة أشخاص والتي يبلغ طولها 238 متراً وتعمل بالطاقة الهيدرومغناطيسية. ولهواة ركوب الأمواج نصيب مع لعبة «بابلز باريل» التي تتميز بإحداث موجات يبلغ ارتفاعها 3 أمتار، فضلاً عن أكبر موجة في العالم. أما لعبة «بانديت بومبر» وهي الأفعوانية التي يبلغ طولها 550 متراً فتتحرك على الماء مزوّدة بتأثيرات الليزر. وتضم المدينة كذلك مطاعم وسوقاً وتجارب غطس لاستخراج اللؤلؤ.



«كلايم أبوظبي»

الوجهة المفضلة لعشاق الأنشطة والتجارب المفعمة بالمغامرة. يوفر «كلايم أبوظبي» 5 جدران تسلق تناسب مختلف الأعمار والقدرات، بما في ذلك «ذا ساميت»، أطول جدار تسلق داخلي في العالم. كما تضم هذه الوجهة نفقاً هوائياً للقفز الحر بعرض 9.75 متر. يقدّم مدربو القفز الحر في «كلايم أبوظبي» تجربة ممتعة وآمنة لمحبّي المغامرة من الهواة والمتمرّسين من كل الأعمار.



حلبة مرسى ياس

تستضيف حلبة مرسى ياس، التي تحتضن سنوياً سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، فعالية «تدرب في ياس» مساء الثلاثاء من كل أسبوع. وترحب الحلبة، التي تبلغ مساحتها 3.5 ميل، بالجمهور للركض وركوب الدرجات والمشي. ومع إغلاق المضمار أمام سيارات السباق، يمكن للزوار ممارسة الرياضة والارتقاء بلياقتهم البدنية وسط بيئة فريدة. الدخول مجاني بأسبقية التسجيل عبر الإنترنت.

وربما يرغب الزوار في تجربة القيادة حول مضمار السباق، لذا تُعتبر «ياس كارت زون» وجهة مثالية للعائلات والمجموعات للاستمتاع بأجواء مليئة بالتشويق والمنافسة. وتُعتبر «ياس كارت زون» أيضاً الوجهة المثالية لاختبار متعة وحماس سباقات الكارتينج، إذ توفر أسطولاً من سيارات الكارتينج للصغار، من 8 إلى 12 عاماً، وسيارات لهواة السباقات من 13 عاماً فما فوق، كما ترحّب بالمجموعات المؤلفة من 15 شخصاً فأكثر.



«باونس أبوظبي»

يُعتبر مجمّع «باونس أبوظبي» عالماً متكاملاً من الحماس والتشويق ووجهة عائلية رائعة، حيث يستمتع الأطفال بباقة متنوعة من الأنشطة والساحات الفسيحة النابضة بالألوان. ويمكن للزوار ممارسة القفز الحر في «فري جامب أرينا» أو اختبار براعتهم في كرة السلة من خلال «سلام دانك» أو إتقان المهارات في منطقة الأداء «برفورمانس» أو التطاير في كيس هواء ضخم في منطقة «بيج باج» أو الجري على الجدار في «ذا وول» أو التجول في المسار المليء بالعقبات في «إكس - بارك» أو تجربة حبل الانزلاق «زيب لاين» أو السقوط الحر من خلال سقطة «كويك دروب» السريعة أو الانزلاق السريع.



«ناشونال أكواريوم»

يُعتبر «ناشونال أكواريوم» في مشروع القناة بأبوظبي، حوض الأحياء المائية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 46 ألفاً من الأحياء البحرية والبرية مما يزيد على 300 نوع. وهناك أكثر من 60 منطقة جذب تنبض بالحماس والمرح، موزعة على 10 مناطق، تجمع بين الكنوز الطبيعية لدولة الإمارات، وحطام البحر الغارق، والغابات التي غمرتها الفيضانات، والبراكين النارية، والمحيط المتجمد.

يوفر ناشونال أكواريوم أيضاً مجموعة من التجارب المثيرة من خلال جولات القوارب الشراعية ذات القاع الزجاجي والتعرف عن قرب على الحيوانات مع أسماك القرش وطائر البفن والكائنات البحرية والبرية الفريدة الأخرى. تم تصميم الأكواريوم وفق أحدث التقنيات المبتكرة لتزويد الأطفال والكبار بفرص تعليمية تفاعلية عالمية المستوى تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه البيئة البحرية في حياة الجميع.