20 مليون مشاهدة لـ «ياس ياس بيبي».. بأقل من 48 ساعة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت أغنية «ياس ياس بيبي»، المستوحاة من أغنية «آيس آيس بيبي» الشهيرة لـ فانيلا آيس، نجاحاً استثنائياً منذ إطلاقها، حيث حقق فيديو الأغنية من إيقاعات التسعينيات تفاعلًا كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ووصل عدد المشاهدات إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

يقدم الفيديو الذي أطلقته جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، للزوار لمحة عن العطلة الاستثنائية التي تعدهم بها الوجهة.

وتتضمن كل ما يتطلع إليه محبو قضاء العطلات، بدءاً من المدن الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية وسباقات السيارات والتسلق والقفز الحر الداخلي، والتجارب عالمية المستوى بما فيها التسوق وتناول الطعام ولعب الجولف والإقامات الفندقية الفاخرة. وكلها تجتمع في جزيرة ياس التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً.وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى إكسبيرينس هب، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس، التابعة لشركة ميرال: نحن فخورون جداً بالأصداء الإيجابية التي حصدناها منذ إطلاق أغنية «ياس ياس بيبي». نحاول دائماً الوصول إلى الضيوف بطرق مبتكرة، لنعكس الطاقة الإيجابية والتجارب الاستثنائية التي تقدمها جزيرة ياس للجميع. وسعداء جداً بالتفاعل الرائع مع الأغنية، ونأمل أن تمكّن زوارنا من عيش المعنى الحقيقي للعطلة الاستثنائية في وجهة لا مثيل لها في أي مكان آخر.

يمكن مشاهدة الأغنية على صفحات جزيرة ياس على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب.