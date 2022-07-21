«ناشئة الشارقة» تطلق مختبر المهارات مع21 فعالية نوعية

الشارقة (الاتحاد)

رؤية نوعية تجسدها فعاليات ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من خلال إطلاقها «مختبر المهارات» في برنامج صيفي متكامل الأدوات في شموليته لبناء مخرجات متميزة تواكب خطط المؤسسة وتشهد مراحل متنوعة تساعد في رعاية أصحاب المواهب والمبدعين، والتي تتزامن مع انطلاقة فعاليات «صيفك ويانا».تجسد فكرة البرنامج الصيفي «مختبر المهارات» الذي رفع ومع اليوم الأول شعار اكتمال العدد في ظل الإقبال على التسجيل في فعالياته، مبادرة نوعية لإلهام الناشئة ودعمهم في رحلة اكتشاف قدراتهم واستثمارها، عبر المشاركة في مجموعة من البرامج التي تم تصميمها وفقاً لاحتياجات واهتمامات هذه الفئة العمرية لتحمل عنوان «حيث تلتقي المهارة بالمتعة».

تم تصميم هيكلة المختبر لتتناسب مع أجيال الدولة الواعدة والمبدعة من خلال مسارات تشمل 5 محاور هي: المختبر الفني والمهني ومختبر العلوم والتكنولوجيا ومختبر الفنون واستديو الناشئة ومختبر المسرح، والتي تأخذ في الاعتبار سعي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لتهيئة أفضل ظروف الرعاية والتمكين وتوجيه طاقات الناشئة نحو تحقيق التنمية الشاملة للوطن في المجالات القائمة على التكنولوجيا والفنون والتخصصات المهنية.

ويسعى مختبر المهارات من جملة أهدافه إلى إرساء العديد من الأهداف المتمثلة في رفد الدولة بالعقول المتميزة وأصحاب المهارة وتوفير بيئة مناسبة لتلبية اهتمامات الناشئة في مكان واحد، فضلاً عن تمكينهم وتوجيههم نحو التميز والوصول إلى اكتشاف ودعم الموهوبين في مختلف المجالات.

وتتضمن أجندة مختبر المهارات والتي ستعقد على مدى 5 أسابيع متواصلة، تنظيم 21 فعالية تتوزع في محاور المختبر، والتي ستقام في مركز ناشئة الشارقة بعدما تم تهيئة البيئة المناسبة لتنظيم الأجندة. وقد صممت لتنهض بقدرات أبناء الوطن في مختلف العلوم وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الجديدة والرائدة وتطوير قدراتهم عبر حلول مبتكرة من خلال توظيف تلك المختبرات الحديثة، التي ترمي إلى تمكين المشاركين من فرص التعلم التطبيقي بإشراف متخصصين متمرسين.

ويتلقى المشاركون في مختبر المهارات العديد من العلوم المتقدمة والبرامج التطبيقية التي تتوافق مع أهداف كل مختبر، حيث سيقدم مختبر العلوم والتكنولوجيا الطائرات بدون طيار والروبوتات وبرنامج الزراعة المائية والهندسة ثلاثية الأبعاد.

ويقدم مختبر التدريب الفني والمهني شرحاً في مجال صيانة المحركات وصناعة الفخاريات وصناعة الراديو وصناعة الخناجر.

ويقدم مختبر الفنون فن التيراريوم وفن التيرازو وفن الريزن ومهارات فنية متعددة، فيما سيعمل استديو الناشئة على تقديم المحتويين المرئي والمسموع وأفلام الهاتف المحمول والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والتصوير الفوتوغرافي.

ويخصص مختبر المسرح مجالات تتعلق بالديكور المسرحي والإضاءة المسرحية والتقنيات والمكياج المسرحي والأزياء المسرحية والأكسسوارات.