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ترامب يودّع زوجته السابقة إيفانا في جنازة بنيويورك

ترامب يودّع زوجته السابقة إيفانا في جنازة بنيويورك
21 يوليو 2022 10:01

ودّع الرئيس السابق دونالد ترامب وأبناؤه الأكبر سنا في كنيسة في نيويورك الأربعاء، زوجته الأولى إيفانا التي توفيت الأسبوع الماضي عن 73 عاما.
وانضم دون جونيور وإيفانكا وإريك ترامب إلى والدهم والسيدة الأولى السابقة ميلانيا في جنازة والدتهم في كنيسة سانت فنسنت فيرير في مانهاتن.
ودخل الرئيس الأميركي السابق وميلانيا من باب جانبي، وفق مصوّر في وكالة فرانس برس، فيما أجريت المراسم في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وخلال المراسم، قال إريك ترامب أمام الحاضرين إن والدته المولودة في تشيكيا كانت "تجسيدا للحلم الأميركي"، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".
أما إيفانكا فوصفت والدتها بأنها "رائدة" خلال مراسم الجنازة الكاثوليكية التي وصفت بأنها "احتفال بالحياة".
وتوفّيت إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس متأثرة بـ"جروح سببتها ضربة قوية" عرضية على جذعها بعد سقوطها على درج منزلها.
وتزوجّت عارضة الأزياء إيفانا ترامب في تشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1977 دونالد ترامب الذي كان حينها مطوّرا عقاريا، وأنجبت طفلهما الأوّل دونالد الابن في وقت لاحق من العام.
وقد رزقت إيفانكا في 1981 وإريك في 1984.
وخلال ثمانينات القرن المنصرم، كان الزوجان ترامب من الأكثر شهرة في نيويورك.
ونمت قوة الزوجين وشهرتهما مع ازدهار أعمال دونالد ترامب، وتولّت إيفانا أدوارا رئيسة في امبراطوريّته العقاريّة.

المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
أميركا
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