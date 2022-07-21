الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تمساح هارب في قبضة الشرطة الأميركية

تمساح هارب في قبضة الشرطة الأميركية
21 يوليو 2022 09:24

 

حاول تمساح الهرب من عناصر الشرطة الأميركية التي كانت تلاحقه، لكن حظه العاثر جعله يعلق بين عجلات سيارة الشرطة، في ثاني حادثة تتصل بتمساح يثير الرعب في ولاية فلوريدا.
 
وكتبت شرطة مدينة ليسبرغ بولاية فلوريدا على حسابها في موقع "تويتر" : "لا نرى هذا يحدث كل يوم"، وأرفقت التغريدة بصورة تظهر التمساح عالقا تحت إحدى دورياتها.

وكان نصف التمساح تحت هيكل المركبة ونصفه الآخر خارجها.

وهرعت الشرطة الأميركية إلى مكان وجود التمساح بعدما تلقت بلاغا بشأن ذلك، وحاول عناصرها الإمساك به عندما وقعت الحادثة.

 وقالت الشرطة إن الحيوان المفترس فر من عناصرها بسرعة كبيرة قبل أن يعلق تحت السيارة.

وذكرت أنها تمكنت من إخراج التمساح، مؤكدة أنه لم يلحق ضرر بالمركبة.

وليس من الواضح ما إذا كانت الشرطة أطلقت سراحه في مكان الحادث أو نقلته إلى بعيدا عن المناطق السكنية بحسب سكاي نيوز العربية.

 وفي يونيو الماضي، وثق شريط فيديو محاولة عناصر الشرطة القبض على تمساح كان يثير الرعب في طريق رئيسي في فلوريدا.

وذكرت الشرطة حينها أن التمساح خرج من منطقة المستنقعات القريبة وسار نحو الشارع، قبل أن تتمكن بمساعدة آخرين من القبض عليه.

 

المصدر: وكالات
تمساح
الشرطة الأميركية
آخر الأخبار
ساينس.. «عودة إلى الخلف»!
الرياضي
ساينس.. «عودة إلى الخلف»!
اليوم 19:17
ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»
الرياضي
ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»
اليوم 19:15
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
الرياضي
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
اليوم 19:12
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
الرياضي
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
اليوم 19:10
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي
الاقتصادي
تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي
اليوم 18:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©