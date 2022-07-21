ناسا تعلن عن التواريخ لبدء اختبار مهمة أرتميس إلى القمر

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأربعاء إن مهمة (أرتميس) لاستكشاف القمر تسير وفقا لما هو مقرر لها لإجراء أول اختبار إطلاق كامل.

وقال جيم فري المسؤول بالوكالة في مؤتمر صحفي ، إن تواريخ الإطلاق المحتملة هي 29 أغسطس و 2 و5 سبتمبر المقبلين.

وأضاف فري أن ناسا تعتقد أنها على "الطريق السليم" لإجراء محاولات لتنفيذ اختبار في التواريخ المذكورة.

واستطرد فري قائلا ، :"بالطبع ، إنها المرة الأولى التي نحاول فيها إطلاق هذه المركبة ... سنكون حذرين، وسنعمل بجد لإجراء المحاولات في التواريخ".

وتهدف مهمة أرتميس إلى إعادة إرسال رواد فضاء أميركيين إلى القمر، من بينهم امرأة واحدة على الأقل. وقد تم تأجيل الهدف الأصلي المتمثل في تحقيق ذلك بحلول عام 2024 إلى عام 2025 على أقرب تقدير.