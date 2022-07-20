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ألمانيا تعلن خفض كمية الغاز المتدفق من روسيا غداً

منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم في ألمانيا
20 يوليو 2022 23:27

أعلن كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا أن شركة «غازبروم» الروسية قللت كمية الغاز التي ستضخ في خط أنابيب «نورد ستريم 1»، غدا الخميس، بعد انتهاء أعمال الإصلاحات إلى 30% من طاقة النقل القصوى للخط.
وكتب مولر على تويتر، مساء اليوم الأربعاء، أن من المنتظر حسب الإخطارات (بعد تغييرها) أن يتم توريد نحو 530 جيجا/واط ساعة غدا، منوها إلى أن هذه الكمية تعادل نحو 30% من طاقة النقل القصوى للخط.
في الوقت نفسه، لم يستبعد كلاوس أن تطرأ تغييرات أخرى على هذه البيانات.
وكانت كمية الغاز التي يتم ضخها عبر الخط قبل البدء في أعمال الصيانة الدورية السنوية تصل إلى 40% تقريبا من سعة الخط.
كان كلاوس توقع، في وقت سابق من اليوم، بناء على إخطارات لمشغلي شبكات النقل، أن الكمية التي ستضخ غدا ستبلغ 800 جيجاواط/ساعة ما يعني زيادتها عن الكمية التي كانت تضخ قبل البدء في أعمال الصيانة (700 جيجاواط/ساعة)، لكنه نوه أيضا إلى أن هذه الكمية تظل أقل من نصف الكمية القصوى التي يمكن ضخها عبر الخط.
كان مولر ذكر أن مثل هذه الإخطارات، التي تبلّغ لمشغلي الشبكات بغرض ضمان النقل، يمكن أن تتغير حتى قبل وقت قصير من بدء التوريد، ورأى أن غازبروم بذلك قامت بتغيير هذه الإشعارات.
وكانت شركة «غازكيد» المشغلة لنقطتي استقبال الغاز من خط «نورد ستريم 1» في مدينة لوبمين شمال شرق ألمانيا توقعت أن نقل الغاز غدا سيسير بنفس المستوى الذي كان عليه قبل البدء في أعمال الصيانة أي بنسبة 40% من طاقة النقل القصوى للخط.

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